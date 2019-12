Me declaro culpable si demuestran que viví en dirección de fake licencia: Rosario Robles

En unos de sus muchos esfuerzos para recuperar su libertad, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosarío Robles, quien se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, prometió que se declarará culpable si logran demostrar que vivió en la dirección que se muestra en la fake licencia, denominada así por ser presuntamente falsa.

"Si la fiscalía a su cargo demuestra que la dirección de la supuesta fake licencia existe (ahí he vivido) yo me declaro culpable".

Sin embargo, pidió que de no presentar pruebas que justifiquen esta declaración en su contra, se "actúe con todo el peso de la ley contra quien ha acusado con dolo y también algo muy sencillo: que se procure justicia, no venganza por consigna".

A través de una carta dirigida al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, la también extitular de la (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) Sedatu, expuso que las pruebas que han presentado en su contra para acusarla por uso indebido del servicio público, relacionándola con el millonario desvío de dinero, caso conocido como Estafa Maestra, son falsas.

"Pero hasta para fabricar pruebas son malos: pues la dirección que se asienta no existe en la Ciudad de México".

En el escrito señala que el motivo de este es para que el fiscal conozca "las mentiras y los delitos que han cometido los servidores públicos a su cargo para argumentar la privación de mi libertad".

Dijo además, que lejos de tratarla como una ciudadana, la han tratado como a una enemiga "a la que hay que aniquilar".

"Siempre tomo el toro por los cuernos, por eso me presente al citatorio judicial. Y porque soy inocente. A mí no me han encontrado ni ranchos, ni propiedades lujosas, ni nada que acredite que yo me he enriquecido al amparo del servicio público".

Asimismo, la exfuncionaria resaltó que adjuntó a la carta, los archivos que demuestran parte de su inocencia.

“Esta detención arbitraria violenta a nuestra Constitución, al nuevo sistema penal, ya la democracia”.

Les comparto carta que enviamos al titular de la @FGRMexico, Alejandro Gertz Manero, así como sus anexos que dan sustento a los argumentos expuestos 1/2 pic.twitter.com/NHPtPXpbDE — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) December 3, 2019 Aquí el complemento de los anexos 2/2 pic.twitter.com/WrYP9UZ28j — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) December 3, 2019

Va juicio político en su contra

Hace apenas unos días, las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia en la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen para realizar juicio político a Rosario Robles por la Estafa Maestra.

🚨ÚLTIMA HORA 🚨



Aprueban diputados juicio político contra Rosario Robleshttps://t.co/2wOI50JOUN — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 28, 2019

Previo a la aprobación, se determinó que existe la fuerte presunción de responsabilidad por parte de la Robles, por lo que sus resolutivos acordaron dar procedencia al juicio político y enviar la resolución a la sección instructora de la Cámara baja.

Cabe destacar que se podría inhabilitar a la exfuncionaria hasta por 20 años de ejercicio de la función pública si el dictamen de juicio político llega hasta el Pleno de los diputados.

Por su parte, la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, asegura que el avance de este juicio, “es una venganza política en su contra”.

Señaló que se pretende sacar de la política a su madre y juzgarla en la Cámara de Diputados sin una condena judicial.