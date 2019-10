Romero Deschamps no se fugó, está en México: Sindicato petrolero

Después de que se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado la colaboración de la Policía Internacional (Interpol) para ubicar a Carlos Romero Deschamps, fuentes consultas por El Sol de México aseguran que está en territorio nacional y que no pretende huir del país.

Fuentes indicaron que Romero Deschamps les dijo a los que conforman aún la estructura del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que no abandonaría México porque "no tiene para qué esconderse".

"Don Carlos está en México, no ha salido del país. Eso lo dejó en claro con los compañeros que no habría de salir del país", manifestaron en breves declaraciones, aunque no precisaron en qué lugar del territorio nacional está residiendo.

Este sábado, El Sol de México publicó que la FGR no sólo investiga a Romero Deschamps, sino a la empresa de taxis aéreos, jets privados y otra compañía de servicios contables, legales, de diseño y publicidad de los hijos del exsecretario general del STPRM.

Alejandro Romero Durán, uno de los hijos del político priista, es accionista mayoritaria de Aeromonky Service Center, una compañía que renta aviones ejecutivos en el Aeropuerto Internacional de Toluca, según documentación a la que tuvo acceso este diario.

Asimismo, este diario dio a conocer que, por medio de un oficio girado a la Agencia Federal de Aviación Civil, la FGR le ordena la búsqueda de los registros y permisos de los aviones pertenecientes al exlíder petrolero y sus familiares.

El pasado 16 de octubre, Carlos Romero Deschamps renunció a la dirigencia del Sindicato tras 26 años en el cargo y después de que se supiera que había denuncias en su contra ante la FGR.

Tras ello, la asamblea del STPRM eligió a Miguel Limón Hernández como dirigente interino en lo que se convoca a un nuevo periodo electoral para elegir a la dirigencia.

El viernes pasado, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa negó la suspensión definitiva al ex dirigente del Sindicato petrolero contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El juez Francisco Gorka Migoni Goslinga determinó negar esta suspensión, luego de que la defensa de Romero Deschamps presentó el 15 de octubre el juicio de amparo al argumentar que las cuentas del ex senador de la República y las de sus familiares fueron bloqueadas el 14 de octubre por la UIF.

El 15 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que había dos denuncias contra Romero Deschamps en la FGR por enriquecimiento ilícito y operaciones inusuales.