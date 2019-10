Defensa de Rosario Robles refuta pruebas de licencias de conducir

El equipo jurídico de Rosario Robles Berlanga refutó los señalamientos hechos el martes pasado por la Secretaría de Movilidad (Semovi) en torno al tema de las dos licencias de conducir de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

A través del bufete Hernández Barros, lo abogados de Robles Berlanga recalcaron que la información difundida por la dependencia capitalina hay una serie de contradicciones como el hecho de que asegura que es falso que haya confirmado la autenticidad del documento, pero reconoce haberlas certificado.

Aseguro que la Semovi no cuenta con elementos para afirmar que Robles Berlanga acudió a realizar los trámites de manera personal, aunque puntualizó que el trámite es personal e intransferible.

Con documentos y con la elaboración de un video, el bufete de abogados encabezado por Julio Hernández Barros afirmó que lo anterior muestra que alguien vulneró el sistema de la Semovi para perjudicar a la ex jefa de Gobierno.

“Ellos dicen que es falsa la información en el sentido de que ellos hayan certificado la existencia de la licencia buena, esa licencia yo la obtuve de ellos en copia certificada, o sea, que no hay ninguna duda de la existencia de esa licencia autentica y no hay duda de la implantación que hicieron de la falsificación de la otra licencia de la que también me da copia certificada la propia Semovi”, señala.

Refiere que en esa licencia, aparece la fotografía superpuesta, donde aparece que no es su firma y donde aparece un domicilio inexistente, que nada tiene que ver con la calle que menciona.

Recordó que la Semovi informó que ambas licencias fueron expedidas el 28 de marzo de 2018, por ello se cuestionó sí esa dependencia puede registrar dos licencias a nombre de una misma persona y si con ello, el gobierno de la Ciudad de México se sumó a la persecución contra la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

“Vemos este sesgo, ahora el propio gobierno de la Ciudad de México me entrega estos documentos en copia certificada y después me dice que no me los entregó y que no es cierto lo que to estoy diciendo, me parece una colusión de autoridades con la idea de causarle daño a Rosario Robles”, advierte.

Hernández Barros puntualizó que más allá de su culpabilidad o inocencia, la cual será demostrada, hoy Rosario Robles debería enfrentar su proceso en libertad.