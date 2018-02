Únicas pistas sobre paradero de César Duarte son versiones ciudadanas: Fiscalía

Ciudad Juárez.-El fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, admitió que únicamente han sabido de la presencia en Estados Unidos de ex gobernador por versiones de testigos o conocidos, esperarán las indicaciones y los tiempos para solicitar que se traiga a México a prófugo César Duarte, ex gobernador del estado.

Dijo que “Solo se sabe de la presencia del ex gobernador César Duarte Jáquez en Estados Unidos, por parte de ciudadanos o gente que ha tenido contacto con el ex mandatario, nosotros no podemos hacer actos de seguimientos o vigilancia en Estados Unidos, esperaremos que se hagan las peticiones formales de detención para nosotros poder interactuar con la policía de aquel lado de la frontera”, insistió Peniche Espejel.

Mencionó que ellos (autoridades norteamericanas), pueden actuar con procedimientos propios o a petición de autoridades mexicanas.

En cuanto a posibles propiedades en diversas partes de la Unión Americana, entre ellas, Florida, Texas o Nuevo México del originario de Parral, Chihuahua, el funcionario destacó que eso también forma parte de las investigaciones.

Todo eso se va a corroborar y tener la presunción y la certeza, para que dentro del procedimiento, se determine judicialmente que se puede hacer con estos bienes.

Se va a analizar con detenimiento cuáles serán los pasos a seguir, refirió.

Cruzaremos información con autoridades de aquel lado de la frontera, indicó

Dijo que hay cerca de 40 carpetas de investigación y podrían solicitarse en próximos días nuevas órdenes de aprehensión en contra de otras personas, colaboradoras del ex gobernador.

El abogado del estado declaró lo anterior luego que personal de la oficina del Marshall en la vecina ciudad de El Paso Texas, a cargo de Michael Mijares, confirmó que a ellos no les ha llegado ninguna notificación de orden de arresto o búsqueda de Duarte Jáquez.