SFP inhabilita al Rey de las vacunas

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, una compañía de Francisco Álvarez Morphy Alarcón, investigada por la Secretaría de Salud (SSA) por incumplir en la entrega de vacunas triple viral.

“Se comunica a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Grupo Laboratorios Imperiales Pharma”, comunicó la dependencia.

La entidad a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros señaló que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con Grupo Laboratorios Imperiales Pharma de manera directa o por interpósita persona, por un plazo de 27 meses.

Los contratos adjudicados y formalizados con la empresa no serán suspendidos por esta decisión adoptada por la Función Pública.

Francisco Álvarez Morphy Alarcón obtuvo en el gobierno de Enrique Peña Nieto más de tres mil 728 millones de pesos por la compra de dosis a sus empresas Laboratorios Imperiales y Grupo Laboratorios Imperiales Pharma.

El Sol de México publicó el 17 de marzo de 2019 que aunque Grupo Laboratorios Imperiales Pharma incumplió con la entrega de vacunas, recibió más contratos para contar con los medicamentos que curan la triple viral y otros padecimientos.

La empresa de Francisco Álvarez Morphy Alarcón, investigada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, fue creada en 2017 y un año después obtuvo 17 contratos. Todos por adjudicación directa y fue por un monto de mil 144 millones 651 mil 867 pesos, para proveer, principalmente de vacunas a cuatro dependencias de gobierno.

El empresario también es socio de firmas como HV Los Cabos y VVF Oil Gas, de acuerdo con el Registro Público del Comercio. La proveedora de vacunas de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y Birmex es propiedad, además, de Victoria Espinosa Jiménez.

Conocido también como el rey de las vacunas en el sector, Álvarez Morphy Alarcón obtuvo a través de sus dos empresas adjudicaciones directas, licitaciones públicas y excepciones de licitación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Salud (SSA), según información a la que tuvo acceso El Sol de México.

Birmex, una empresa de propiedad estatal que desarrolla, produce, importa y comercializa vacunas y antivenenos, entregó sin licitar 10 contratos a Laboratorios Imperiales para que le surtiera las vacunas contra sarampión, rubéola y la triple D.T.P. (difteria, tos ferina y tétanos) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Álvarez Morphy Alarcón recibió más mil 763 millones 743 mil 183 pesos por la venta de vacunas de la compañía del estado mexicano, que también comercializa inmunoglobulinas y productos de diagnóstico fabricados por otras empresas.

Desde 2009, el nieto del fundador del extinto Heraldo de México formó parte de Laboratorios Imperiales, que es casi homónima de Grupo Laboratorios Imperiales Pharma.

La participación del empresario en el mundo de la salud en México comenzó el 10 de agosto de 2009, luego de que Claudio Benzanilla Martínez fundador de Laboratorios Imperiales otorgó poder especial a Álvarez Morphy Alarcón, Alejandro Villafaña Vallejo, Mauricio García Paredes y Gerardo Garduño Perulles, para participar en los actos de apertura de ofertas y adjudicación de la licitación de esta firma.

Desde entonces, Laboratorios Imperiales —constituida en septiembre de 1986, con domicilio en Jiutepec, Morelos— se convirtió en uno de los principales proveedores de vacunas del gobierno federal y estatal.

Laboratorios Imperiales cuadruplicó sus ventas de vacunas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando logró contratos por dos mil 584 millones de pesos. Y fue en ese sexenio cuando se creó la segunda empresa, bajo un nombre similar: Grupo Laboratorios Imperiales Pharma.

Durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa vendió más de 612 millones 752 mil pesos y en el gobierno de Ernesto Zedillo comercializó más de 71 millones 915 mil pesos en vacunas.

Cuando estuvo al frente de la presidencia, Vicente Fox, sólo vendió 22 millones 494 mil pesos vacunas s para los menores de edad. De la nada Laboratorios Imperiales dejó vender vacunas en 2018.

LA OTRA EMPRESA

La atención en Grupo Laboratorios Imperiales Pharma está en medio de la polémica desde finales de enero de 2019, cuando por un desabasto de la vacuna triple viral más de 776 mil niños mexicanos no fueron protegidos contra sarampión, rubéola y paperas en 2018, denunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

“En 2018 no tuvimos vacunas, en total 776 mil dosis contra sarampión — rubéola y sarampión— rubéola y parotiditis, que son las dos formulaciones que no se lograron tener durante el año pasado. La denuncia no es contra alguien, sino que hay que investigar por qué razón no tuvimos el abasto de vacunas”, dijo el representante del gobierno.

Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, quien era el proveedor de las vacunas del gobierno de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, alegó en su favor que no fue su responsabilidad no haber entregado las dosis y señaló a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no liberó a tiempo los lotes de vacunación.

“No especularé, esto es parte de la investigación y lo que el proveedor ha argumentado”, manifestó el funcionario del gobierno de Andrés Manuel López. Desde el 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que Laboratorios Imperiales distribuyó 715 mil 620 dosis de la vacuna BCG por 3 millones 706 mil pesos sin contar con el oficio de liberación por parte de la Cofepris.

El IMSS sin saber las advertencias y el problema formalizó dos contratos por 67 millones 335 mil 362 pesos, para comprarle a Álvarez Morphy la vacuna Antipertussis, el 21 de diciembre de 2018. También le pagaron 43 millones 415 mil 140 pesos por dos contratos para la adquisición de vacuna BCG, que se formalizaron el 24 de diciembre de 2018.

De enero a mayo de 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador suscribió de 2019 asignó contratos por un valor de 120 millones 258 mil pesos a Grupo Laboratorios Imperiales Pharma.

Para hacerle frente al desabasto de vacunas registrado desde inicio de año en México. Hugo López-Gatell, informó que se ha concretado un contrato con la empresa Birmex, a la que le compraron tres millones 800 mil dosis para hacer frente al sarampión.

“Ya se hizo el contrato el 2 de agosto, pero no puede abastecer hasta diciembre, pero quiero precisar que este es un periodo máximo de garantía y no quiere decir que va llegar hasta diciembre”, dijo el funcionario de la Secretaría de Salud.

“Hay dos puntos que se pueden hacer más ágiles que es el trámite aduanal y el trámite de verificación sanitaria que podrían lograr que lleguen antes”, dijo.