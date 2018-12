[EXCLUSIVA] Video no editado del crimen de Colosio

Tuvieron que pasar 24 años para que este video fuera desclasificado. Se trata de material reservado por el gobierno mexicano sobre el asesinato del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994.

Este video había sido clasificado hasta el 2035 por la PGR en noviembre de 2000, a pocas semanas del final del sexenio de Ernesto Zedillo, quien sustituyó a Colosio como candidato del PRI tras su muerte.

Foto: Cuartoscuro

En octubre de este año el pleno del INAI aprobó la desclasificación del material para ser entregado a un ciudadano que solicitó el video cassette identificado como BTC 01 y titulado "Atentado a Lic. Colosio".

Previamente la PGR se había negado a hacerlo argumentando "un riesgo real demostrable porque se expondrían las líneas de investigación" del asesinato, las cuales continúan abiertas.

El material liberado es el mismo que desde 1994 se ha replicado en diferentes medios y fue tomado por un agente de la entonces Policía Judicial Federal. En él se observa a Luis Donaldo Colosio de espaldas, en medio de una muchedumbre en Lomas Taurinas durante un mitin de campaña, y desde su lado derecho recibe un tiro en la cabeza.

El comisionado del INAI Joel Salas en su proyecto refirió que el video no daba cuenta de las líneas de investigación de la PGR a pesar de que las investigaciones no han concluido, por lo que no se verían afectadas.

Según dijo, el video adquiere profundo interés público ya que se relaciona con uno de los momentos que marcaron la historia política contemporánea de México.



El comisionado expuso: "Los mexicanos aún esperamos y buscamos respuestas claras sobre la autoría intelectual y material de los asesinatos ya mencionados, pues la percepción de opacidad que ha envuelto las investigaciones puede a su vez generar suspicacia".

Foto: Cuartoscuro | Joel Salas, comisionado del INAI

Cada documento oficial, cada video, cada estadística, cada expresión documental permitirá incluir más voces para ampliar el relato de lo sucedido aquel 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas y en general, de lo sucedido aquel año de 1994 y así andar el camino hacia la memoria y la verdadJoel Salas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

La publicación del video fue aprobada por unanimidad en el pleno del INAI.



