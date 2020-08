Yo ya sabía sobre video donde David León entrega dinero a mi hermano: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ya sabía desde hace cinco días que se iba a difundir el video en donde aparece el exdirector de Protección Civil, David León, entregando dinero a su hermano, Pío López.

Detalló que fue el mismo David León quien le informó que había recibido una llamada donde le advertían que este video saldría a la luz.

El mandatario comentó que su consejo al exdirector de Protección Civil fue que enfrentara la denuncia, dijera la verdad y no aceptara el nombramiento que le asignó el pasada 30 de julio para dirigir la empresa que comprará medicamentos y vacunas al extranjero.

Más tarde, León Romero le anunció que haría una publicación en sus redes sociales para hacer una declaración al respecto. En ésta señaló que el video difundido tiene al menos cinco años de antigüedad, mientras sostuvo que en las fechas donde se le acusa fue consultor y no servidor público.

"Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades".

Respecto al video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. de 2013 a nov. de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades. — David E. León Romero (@DavidLeonRomero) August 21, 2020

Asimismo decidió no asumir el cargo, hasta que se aclare la situación por la que atraviesa, que el Presidente le habría asignado como director de la nueva empresa de adquisición y distribución de medicinas, vacunas así como equipos médicos.

"En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX, no tomaré protesta como integrante del equipo de @SSalud_mx".

En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX, no tomaré protesta como integrante del equipo de @SSalud_mx. — David E. León Romero (@DavidLeonRomero) August 21, 2020

En conferencia matutina desde Aguascalientes, el Presidente dijo que de ser necesario, acudiría a declarar sin mayor problema respecto a este tema. "Sí, lo haría desde luego, no es la primera vez que lo hago (dar alguna declaración)".

Asimismo recomendó a su hermano Pío y David León, que no se amparen, pues justificó que al hacerlo es como aceptar que existen sospechas.

"Yo le recomendaría a Pío y a David que no se amparen, desde luego que son libres, que den la cara porque yo tengo la experiencia cuando el éxodo hasta me pagaron la fianza, pero cuando ya alguien busca amparo o paga una fianza es porque ya existe una sospecha y el que nada debe nada teme".

Respecto a que se haya difundido este video, López Obrador lo describió como una "reacción normal, legítima de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país" y lo relacionó con el caso del exdirector de Pemex, Emilio "N", donde se ven implicados expresidentes y servidores públicos.

"Y como también se esta ventilando el caso de Genaro "N", acusado de haberse puesto al servicio del narcotráfico siendo secretario de Seguridad Pública, estos dos casos muy delicados, entonce nuestros adversarios buscan decir 'todos somos lo mismo', esto es bastante usual, recurrente, cuando se lleva una transformación".

Por tanto, destacó diferencias entre el caso de Emilio "N" y lo ocurrido con David Léón y su hermano, "hay notorias diferencias con los otros asuntos, no solo es lo cuantitativo, el monto del dinero, no es comparar una operación ilícita donde cobraron 200 millones de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar dos millones de pesos, no solo es eso, es el fin, el hecho que se está ventilando".

"En aquellos casos que tiene muy molestos a nuestros adversarios, es extorsión, con mordidas van a obtener, de manera ilícita, recursos públicos, es corrupción; en el caso de mi hermano con David León son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente hemos venido luchando por muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido donde se llevan a cabo las revoluciones..."

López Obrador destacó que no sabía del dinero que entregó el exdirector de Protección Civil, pero sí de que mucha gente aportaba recursos, lo cual se utilizaba para la compra de gasolina y entregar un apoyo a quienes trabajaban en la organización del movimiento. "David León contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos".

Incluso recordó que en ese entonces contaban con una cuenta en Banorte, donde las personas que así lo quisieran depositaban dinero en apoyo al partido.

"Había una cuenta abierta en Banorte donde depositaban dinero para mantenernos, yo obtenía mi sueldo de esa forma y la gente depositaba ahí, luego nos cancelaron por represalias".

De acuerdo con el portal Latinus, quien reveló los videos donde aparece David León en al menos tres ocasiones entregando dinero a Pío López, señala que estos recursos serían destinados a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario reiteró su postura sobre cero impunidad, sin importar si es alguno de sus familiares o alguna persona muy cercana a él, por lo que recomendó a los que se encuentran inconformes luego de la revelación del video donde aparece David León con su hermano, que presenten los videos ante la Fiscalía y una denuncia para comenzar con la investigación correspondiente, "aquí abro paréntesis para que vean que no tiene nada que ver con la elección presidencial de 2018, para que no haya malinterpretaciones".

"Así se va a llamar a declarar a implicados y que se investigue. Cero corrupción, no se le permitirá a nadie, sea quien sea, no debe haber impunidad para nadie (...) si un familiar comete un delito debe ser juzgado, sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos, amigos, quien sea, se acabó la impunidad, yo no le voy a fallar al pueblo de México, además no voy a ceder de acabar la corrupción en el país".

Ante todo, consideró que el propósito de que se haya difundido este video es para dañar la imagen del Gobierno, "pero no lo van a lograr".

¿Quién es David León?

El 30 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que David León dejaría de estar al frente de Protección Civil para dirigir la nueva empresa de adquisición y distribución de medicinas, vacunas así como equipos médicos, la cual comenzaría operaciones en agosto.

Antes de ser Coordinador Nacional de PC, David León, nacido el 20 de agosto de 1981, fue asesor de comunicación social del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello de 2012 a 2018.

Al término de este cargo coordinó la logística de eventos para Andrés Manuel López Obrador, quien resultó electo en 2018 como presidente de México.

Previo a eso fue vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República.













