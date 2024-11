Juzgadores reclaman a la SCJN por desestimar proyecto contra reforma judicial

Jueces y magistrados federales reclamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la determinación de desestimar —sin siquiera estudiar por completo— el proyecto que buscaba invalidar parcialmente la reforma judicial.

Esto, luego de que el día de ayer 5 de noviembre la Corte desestimara la propuesta del ministro González Alcántara Carrancá al considerar que el Pleno no alcanzaría la mayoría calificada para, en un eventual estudio de fondo, dar revés parcialmente a la reforma judicial.

En conferencia de prensa del Colectivo 41, que integra a más de mil 500 impartidores de justicia federales, el magistrado Juan José Olvera López indicó que el Pleno de la Corte tomó una decisión precipitada al no entrar estudiar al fondo el asunto.

México SCJN desestima proyecto contra la reforma judicial

“En este punto no era si querían votar o no, tenían la obligación constitucional como jugadores de revisar el fondo y pronunciarse sobre el fondo. Me parece que hay una primera falla metodológica de la decisión que llevó a una decisión precipitada de que no se lograba la votación para la invalidez”, explicó el magistrado.

El no tomar una decisión ayer en cuanto al fondo del asunto desde luego nos preocupa de manera particular y de manera mayúscula tomando en cuenta las consecuencias jurídicas y la trascendencia que ayer mismo tuvo esta decisión expuso la magistrada Julia María del Carmen García González.

Cabe recordar que en la sesión de ayer, cuando se votaba el apartado de “Procedencia” del proyecto contra la reforma judicial, las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortíz Ahlf votaron porque las impugnaciones hechas por partidos políticos nacionales contra la reforma eran improcedentes. A estos tres votos, se sumó de forma sorpresiva el ministro Alberto Pérez Dayán, quien argumentó que en una ocasión anterior, en 2016, votó porque una reforma constitucional no podía ser impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad. El togado refirió que continuaba pensando lo mismo actualmente y fue el cuarto voto en contra.

Si bien el apartado podía ser aprobado con solo 7 votos, la ministra Presidenta Norma Piña puso a consideración de los cuatro ministros si mantendrían su negativa al proyecto en futuras discusiones, a lo que los cuatro confirmaron su rechazo, por lo que, la Corte decidió no avanzar más con la discusión al considerar que el proyecto no tendría los votos para ser avalado.

Respecto a esto, el magistrado Olvera refirió que el ministro Pérez Dayán ya había expuesto en discusiones previas ciertas negativas a algunos proyectos; sin embargo, al votar el fondo del asunto, se mostraba a favor de lo que la mayoría de ministros determinaba.

No obstante la resolución de la Corte, los impartidores de justicia hicieron hincapié en que el proyecto no fue declarado inválido, por lo que, en futuras ocasiones, podría llegar al Alto Tribunal algún otro recurso contra la reforma judicial y puede estudiarse.

México ¿Ministro, ya lo doblaron? No se deje presionar: Alejandro Moreno a ministro Pérez Dayán

Tal es el caso de los juicios de amparo que actualmente están vigentes en tribunales (algunos han emitido suspensiones no acatadas contra la implementación de la reforma judicial). Dichos juicios de amparo, explicaron los juzgadores, eventualmente llegarán a la Corte y ahí podría dictarse alguna sentencia diferente.

“En vía de juicio de amparo se requieren solo seis votos. Se perdió por estos actores esta acción de inconstitucionalidad, pero están pendientes decenas o centenas de juicios de amparo para los que se requieren seis votos, y siete ministros ya dijeron que se puede hacer ese examen por la vía de tribunales constitucionales”, señaló el magistrado Olvera.

Hay traición cuando alguien debe lealtad a alguien o a otra persona o algo a unas ideas y falla esa lealtad y es desleal. El ministro Pérez Dayan, así como todos nosotros juramos guardar y hacer guardar la Constitución, a eso le debía lealtad. Ayer votó contra la República, contra la democracia y contra la Federaciónreclamó el magistrado José Rogelio Alanis García.

En tanto, la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del PJF (JUFED) rechazó y lamentó la decisión de la SCJN:

“Con esto, la República resentirá un ataque frontal a la división de poderes y a la autonomía del único contrapeso al Ejecutivo y Legislativo, propiciando la concentración del poder en una sola persona, lo que es contrario a todo régimen democrático”, relató la Asociación en un comunicado la noche del mismo 5 de noviembre.

Otro de los recursos que aún tienen juzgadores y trabajadores del PJF contra la reforma judicial es la apelación ante organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El próximo 12 de noviembre, una comitiva de jueces y magistrados acudirá a la sede de Washington, en Estados Unidos, de la CIDH, dónde se llevará a cabo una audiencia donde los impartidores de justicia expondrán los motivos por los que, consideran, la reforma judicial atenta contra la independencia judicial y división de poderes.