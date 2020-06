Katia D'Artigues y Mauricio Merino renuncian al Conapred

Mauricio Merino y Katia D'Artigues han presentado su renuncia como integrantes honorarios de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) tras los cuestionamientos de su eficacia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su carta, la periodista Katia D'Artigues defendió al Conapred: "No es una institución que ha simulado cumplir con su cometido. Al contrario, es una institución que ha protegido y defendido a quienes también el presidente nos prometió proteger: los más invisibles, los más vulnerados y también a los más pobres".

Asimismo, mencionó que no coincide con la visión del Presidente "de recortar presupuesto en el tema de la discriminación, cuando destinar recursos a la protección de derechos es una inversión y no un gasto. No se superará la pobreza y la discriminación -que es su hermana gemela - quitándole fuerza al Estado. No creo en ese camino"

También reprochó la situación que enfrentan los padres de niños con cáncer "que luchan por el derecho más básico; el derecho a la salud, el derecho a que sus hijos tengan medicinas. He visto cómo este gobierno, que se prometió progresista y por ello asumimos abrazaría con más fuerza todas estas causas, nos ha abandonado...".

"Descabezar a Conapred, reducir su plantilla de directores adjuntos, replantear su rediseño institucional para supuestamente 'fortalecer', pero recortando el presupuesto contradice que lo que dicen que quieren hacer.Implica ‘regresar al closet’ a grupos vulnerados, cuando Conapred los visibilizó, los defendió, puso sus temas y sus agendas sobre la mesa", refirió.

Así, espera que estos cambios se debatan a través de un parlamento abierto: "Ojalá que se dé un debate necesario a través del parlamento abierto. De ser así, si soy invitada, estaré ahí para dar mi opinión. Si no, opinaré desde mis espacios en el periodismo".

"La definición del presidente sobre quién es discriminado y quién no, sobre quiénes pueden legítimamente -según él- defender estas causas desde los órganos reducidos del Estado es un traje que no me queda", afirmó

La crisis se desató cuando el Presidente retomó la batalla personal que mantiene contra las instituciones públicas independientes del Gobierno y que considera un despilfarro.

Así, anunció la desaparición del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, creado en 2003 para luchar contra el racismo, el machismo, la homofobia y la desigualdad, luego de las críticas que lanzó su esposa Beatriz Gutiérrez Müller al organismo por programar un foro, que encabezaría Chumel Torres, a quien reclamó públicamente los calificativos que ha hecho y han vulnerado la imagen de su hijo menor Jesús Alberto López Gutiérrez.

Ello provocó la renuncia en un día de tres mujeres a sus cargos dentro de su administración: Mónica Maccise Duayhe del Conapred, Mara Gómez Pérez de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Asa Christina Laurell al cargo de Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud. Se trata de una de las funcionarias más cercanas al presidente López Obrador, con quien colabora desde hace 20 años.