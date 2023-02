Ken Salazar rechaza que EU pretenda realizar deportaciones masivas a México

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, rechazó que su país aliste deportaciones masivas a México de migrantes no mexicanos, sino que se está promoviendo una solución.

Al referirse al tema de las deportaciones masivas a México de migrantes no mexicanos que publica el diario The Washington Post, aseguró que no hay intención de hacer eso.

“El presidente Biden lo dijo ayer, no hay intención de hacer eso; entonces, no sé cómo salió ese artículo ahí, pero no es algo que nosotros estamos promoviendo”, afirmó tras su reunión con el gobernador de Tabasco, Carlos Mario Merino Campos, en Palacio de Gobierno.

"Vamos con el horizonte poniendo la mirada en el sureste mexicano, para detectar las oportunidades de inversión para impulsar su desarrollo", afirmó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.



Promoviendo una solución a la migración

Y añadió: “Lo que estamos promoviendo nosotros es una solución sobre la migración, de asegurar que haya la forma legal para que las personas que buscan trabajo en Estados Unidos puedan hacerlo. Entregamos 150 mil visas de trabajo", añadió.

DIjo que aunque aún no hay solución, el diálogo va por buen camino para resolver el problema migratorio.

Fentanilo y tráfico de armas, temas que abordaron

Sobre la seguridad y la operatividad de la delincuencia organizada en México, el embajador de Estados Unidos en México dijo que en el país hay lugares con muy buena Seguridad. "Tabasco es un lugar seguro, su gabinete tiene un trabajo muy bueno", dijo.

Sin embargo, se tiene que trabajar de manera conjunta entre ambos países en el tema del fentanilo que ha causado muchas muertes.

Así como en el tráfico de armas, mismas que vienen de Estados Unidos, y las armas de uso del Ejército que no deben estar en las calles.





Nota publicada en El Heraldo de Tabasco