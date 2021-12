Los buenos deseos para 2022 de Hugo Sánchez

Hugo Sánchez, Exfutbolista. Pentapichichi en España. Autor de la columna Ajo y Agua

A prácticamente dos años de que inició la pandemia del Covid-19, aún estamos preocupados por lo que vendrá en el 2022, sin embargo, mantenemos la esperanza de que pronto volveremos a la normalidad y superemos esta dura prueba que de pronto nos aconteció, sin estar preparados para combatir este mal que se está alargando.

Nos ha servido de reflexión, para valorar dónde estamos, lo que vivimos y lo que disfrutamos. Nos hace recordar que no somos inmortales, que sufrimos y que somos débiles ante muchas circunstancias.

En lo personal, este ha sido un año en el que tuve la oportunidad de volver a dirigir un equipo, como fue Cruz Azul, que salió campeón por cierto, cosa que me alegra; y me dio motivación e ilusión.

No descarto que en un futuro venga otra propuesta interesante para regresar a ese lugar que todavía me hace ilusión, ya que mis hijas están por iniciar una nueva etapa en sus vidas, principalmente en lo profesional, y ahora tengo más tiempo para dedicarlo al futbol, ya sea como director técnico o como comentarista, que me hace sentir muy a gusto y cómodo.

Estando cerca del Mundial han surgido cosas interesantes que pueden ser atractivas y todo va a depender de que volvamos a tener esa tranquilidad en cuanto a salud se refiere, porque la pandemia nos ha frenado, no sólo a mí, si no a millones de personas en el mundo, que teníamos metas y objetivos que tristemente no hemos podido desarrollar.

Ha sido un frenazo y estancamiento que a todos nos ha afectado, pero nos sirve de experiencia de que la vida no es nada fácil, al revés, es compleja.

Si las circunstancias nos lo permiten, podremos ir cumpliendo estas metas y objetivos hasta el final de nuestras carreras en esta vida.