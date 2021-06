Mancera descarta politizar y repartir culpas tras dictamen de desplome de la L12

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo estar dispuesto a declarar si es que lo citan por el colapso de la Línea 12 del Metro, pero confió que la investigación no tenga “carga política”.

“Hasta lo que han dicho hoy, en el documento que se presentó, hablan de un mantenimiento adecuado. No quiero hacer un editorial del dictamen, sino esperar que se termine toda la investigación”, dijo.

Dijo estar dispuesto a declarar si es que lo citan, “por eso hemos reiterado que estamos en plena disposición y por eso también estamos atentos a cómo transcurre cada uno de los tramos informativos. Hay que tener claridad en el informe que se ha presentado, donde la empresa alude haber presentado muchas pruebas, pero que va a seguir, por lo que serán importante los tramos complementarios de la información presentada”.

En cuanto a la investigación que hizo después de los sismos de 2017, si su administración no se percató de la distancia de un muro a otro o si los tornillos eran suficientes, Mancera refirió que esa pregunta la pueden responder los expertos, pero es lo que denominan como “vicios ocultos”, todo lo que se puede atender y revisar, se revisa, y la empresa que realiza las obras en 2017, le dice al Metro, a los titulares de las áreas, que harán una revisión para que cuando se entreguen los trabajos, esté la línea en plenas condiciones de operación segura para la gente.

“Entendemos nosotros que de todas las radiografías que se hicieron es de donde se había encontrado que había una deficiencia, que era en una columna, todas las columnas pasaron por un proceso de revisión; no sé yo qué tan factible pueda ser revisar cada uno de los pernos de una obra civil, no lo sé, es una cuestión técnica que hoy desconozco”.

Al responder de como evitó para que no se cayera la Línea 12 a pesar del terremoto de 2017, el ex jefe de Gobierno capitalino insistió que de los trabajos en 2017 hay un informe en el Senado de la República, se intervinieron las curvas 11 y 12 en reforzamiento y la columna 69 en donde se encontró que no había anillos y lo hicieron las empresas, no lo hacía una persona, un empleado a quien se le encargara, sino empresas expertas en estas tareas, hicieron un barrido de las columnas dado que una de ellas había presentado esta ausencia de anillos en su construcción y eso obligo a que se revisarán todas las columnas, no se encontró ausencias más allá de lo que informa el reporte.

Eso que se realizó en 2017, la reparación ahí sigue, no es algo oculto sino que ha sido informado, apuntó.

De la responsabilidad que le quiere asumir el canciller Marcelo Ebrard, “ya contesté lo del mantenimiento, todo lo que se hizo está en archivos públicos. No quiero convertir en un tema político ni hacer reparto de culpas, no voy a caer en esa parte”.

En conferencia con medios, luego de conocerse el dictamen del colapso del pasado 3 de mayo en la Línea 12 del Metro con la muerte de 26 pasajeros y varios heridos, el senador de la República comentó que sigue atento; “vamos a esperar a que esté concluida toda la investigación, lo que se presentó es una primera fase y estaremos atentos a lo que siga”, añadió.

Sin embargo, declaró que lo hecho por su administración como jefe de Gobierno de la CDMX fue de trabajos, con áreas de operación del día a día y está ahí, “no la vamos a inventar ni a convertir en un discurso y se puede revisar”.

Sobre el revanchismo político, dijo confiar en cómo se ha anunciado, una investigación sin ningún tipo carga política, una investigación de una empresa seria que está realizando y que también estarán participando el Colegio de Ingenieros y otras instancias, eso abonará en la investigación.

“Quiero confiar en que así será, así lo han precisado las autoridades de la CDMX, que la investigación no tiene ningún tinte político, ojalá que así se conserve y siga, que es lo más importante para llegar a conclusiones definitivas. Estaré atento en cada uno de los tramos de la investigación, son tres fases y estar pendiente a las otras”.

Miguel Ángel Mancera agregó que la investigación está en los tiempos como se ha anunciado y da confianza saber que estarán participando los ingenieros mexicanos y que estarán aportando a la investigación que se realiza.

Finalmente, dijo que todos las preguntas que existen hoy se tendrán que atender con las fases que están pendientes, que son 2 y 3.