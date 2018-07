Mandatarios, políticos, empresarios y artistas felicitan a AMLO por triunfo electoral

En la jornada electoral en la que se define el gobierno de México para los próximos 6 años los candidatos José Antonio Meade y Ricardo Anaya, del PRI y PAN respectivamente, reconocieron el eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador, momentos después otras personalidades expresaron su reconocimiento al candidato de Morena.

El primero en reconocer su derrota fue Meade, quien desde su cuartel de campaña envió un mensaje apenas se dieron a conocer las primeras encuestas de boca de urnas.

"Las tendencias no nos favorecen (...) fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría (..) por el bien de México le deseó el mayor de los éxitos", dijo en un mensaje en su cuartel de campaña, tras la difusión de encuestas a boca de urna que le daban al izquierdista una amplia ventaja.

Minutos después, Anaya también admitió la derrota.

"La información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Hace unos minutos hablé con él (vía telefónica) reconozco su triunfo y le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México", expresó.

Mandatarios, políticos, empresarios y artistas así expresaron la victoria del candidato

Mandatarios

Donald J. Trump

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de julio de 2018

Nicolás Maduro

Felicito al hermano pueblo mexicano y a su presidente electo, @lopezobrador_. Que se abran las anchas alamedas de soberanía y amistad de nuestros pueblos. Con él triunfa la verdad por encima de la mentira y se renueva la esperanza de la Patria Grande. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 2 de julio de 2018

Salvador Sánchez

Mis sinceras felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por la victoria obtenida en las presidenciales de México.



Con @lopezobrador_ seguiremos fortaleciendo los profundos lazos de amistad en función del bienestar de nuestros pueblos #ElecccionesMéxico2018 pic.twitter.com/pNpQ00jm8s — Salvador Sánchez (@sanchezceren) 2 de julio de 2018

Evo Morales

Nuestra más calurosa felicitación al Hno. Presidente electo @lopezobrador_, por su contundente victoria en las elecciones de #México🇲🇽. Estamos seguros que su gobierno escribirá una nueva página en la historia de dignidad y soberanía latinoamericana. #AndrésManuelPresidente pic.twitter.com/Gg11vsPWJG — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 2 de julio de 2018

Juan Manuel Santos

Felicitaciones a Andrés @lopezobrador_ por su triunfo electoral en México. Espero que mantenga las excelentes relaciones que hemos tenido entre nuestros dos países. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 2 de julio de 2018

Rafael Correa

Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente de nuestro México lindo y querido, con una victoria arrasadora.

La Patria Grande está de fiesta.

Duro golpe a la restauración conservadora y a los vientos de entreguismo que vivía la región.

¡Mucha suerte AMLO! — Rafael Correa (@MashiRafael) 2 de julio de 2018

Políticos

Felipe Calderón

Los ciudadanos han decidido; felicito a @lopezobrador_ por haber ganado las elecciones el día de hoy. Como mexicano deseo que le vaya bien, y que gobierne con sensatez y honestidad, atento a lo que hagan sus subordinados. En lo que haga bien tendrá todo mi apoyo. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 2 de julio de 2018

Gustavo Petro, ex candidato de oposición en Colombia

No se dejaron engañar, no se dejaron comprar.



Como en 1917 México marca el cambio de una era de la historia



Que triste Colombia no acompañar ahora este esfuerzo de la historia



Pero Colombia a pesar de todo lo logrará. pic.twitter.com/ZyyZxoFpSC — Gustavo Petro (@petrogustavo) 2 de julio de 2018

Ricardo Patiño, ex Canciller y ex Ministro de Defensa del Ecuador

Felicitaciones a México por su jornada electoral y a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su indiscutible victoria de hoy como presidente.

Sus principales opositores ya salieron a reconocer el triunfo de López Obrador.

Renace la esperanza en América Latina — Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEC) 2 de julio de 2018

Martín Vizcarra

Mis felicitaciones a @lopezobrador_ por su elección como presidente de México. Le deseo éxitos en su gestión y le renuevo el compromiso de mantener nuestros históricos vínculos de amistad y cooperación. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) 2 de julio de 2018

Lenin Moreno

Felicitaciones a Andrés Manuel @LopezObrador_ nuevo presidente de México.

Mis mejores augurios para el hermano pueblo azteca. Seguiremos estrechando lazos y aunando esperanzas. — Lenín Moreno (@Lenin) 2 de julio de 2018

Empresarios

Claudio X González

Felicitaciones y el mejor y mayor de los éxitos al Presidente electo de México, @lopezobrador_ . Que le vaya bien a él y que le vaya bien a México. A colaborar en todo lo posible y también a resistir en lo que sea debido. Vamos todos por México. — Claudio X. González (@ClaudioXGG) 2 de julio de 2018

Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial

Los empresarios de México, felicitamos a @lopezobrador_, a quien las tendencias favorecen. — CCE (@cceoficialmx) 2 de julio de 2018

Artistas

Belinda

GANAMOS! Ganó un país que por fin tendrá un cambio!! Muchas felicidades @lopezobrador_ por este gran triunfo, por no rendirse, ahora nos toca trabajar a todos, unidos haremos historia para reconstruir al país y tener el México que todos merecemos! #AMLO pic.twitter.com/4gg7CyJDXD — Belinda (@belindapop) 2 de julio de 2018

Gael García Bernal

¡Qué emoción, chingao! 🇲🇽 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽



¡Y Latinoamérica unida! — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 2 de julio de 2018