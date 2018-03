"Meade tendrá el apoyo de la población", asegura Ernesto Gándara

Dentro del marco del 89 Aniversario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a celebrarse mañana, el senador Ernesto Gándara Camou, presidente del Consejo Político Nacional del partido, adelantó que esta fecha no deja de ser una fiesta, en la que dijo, que este año no será la excepción de una gran celebración, y sobre todo porque el tricolor se encuentra muy activo y en plena campaña electoral para todos los cargos de elección popular y sobre todo para elegir presidente de la República.

Señaló que se realizará una conmemoración en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, con todos los liderazgos y abanderados, encabezados por el candidato presidencial, José Antonio Meade, así como personalidades de toda la República.



Respecto a las candidaturas del tricolor a cargos de elección popular dentro del actual Proceso Electoral, el senador Gándara Camou recordó que el PRI es un partido muy intenso desde su fundación, “y siempre tenemos y mucho, gente que aspira como precandidatos, y finalmente se busca siempre elegir a los mejores candidatos”, apuntó.

Respecto al Consejo Político Nacional que preside el senador, subrayó que bajo la tutela de este órgano se desarrollaron exitosamente todas las etapas para la selección de sus cuadros, así como la Asamblea Nacional, misma que calificó como todo un éxito y en la que destacó que participaron más de 400 mil priistas “para establecer una campaña alegre, propositiva y enriquecedora”, indicó el legislador sonorense.

En este sentido, ¿cuál es la salud que guarda el partido?



Lo primero que tenemos es un gran candidato presidencial que es un hombre con una gran trayectoria: intachable en lo personal, un hombre congruente, un hombre sereno, joven, pero con una gran madurez y que tiene una gran experiencia que, además, se está ganando la confianza de la gente en la medida que lo van conociendo y estoy seguro que en su momento pues tendrá el apoyo mayoritario de la población.

¿Qué opina respecto al clima político que estamos viviendo de acusaciones de corrupción?

En las campañas hay debates, en las campañas hay propuestas y en las campañas, también, hay cuestionamientos.

Eso no tiene nada de malo. Lo importante es que si no es cierto un cuestionamiento se aclare. Lo importante es que cada ciudadano, el que sea, tiene el derecho a defenderse, y Ricardo Anaya tiene el derecho a defenderse.

Lo que no debe de tener es el privilegio a no enfrentar una situación que es cuestionada en la opinión pública y en las mismas investigaciones que están haciendo las autoridades, sobre hechos que, obviamente, presumen son actos irregulares y posibles delitos.

Ricardo Anaya no tiene ningún derecho a actuar con impunidad porque es candidato a la Presidencia, y tampoco puede él, auto flagelarse y decir que es mártir y que lo están atacando porque es candidato a la presidencia; a nuestro candidato también lo atacan, a nuestros candidatos también los han atacado; el problema no es que te taquen, el problema es que, si es cierto, pues que se actúe en consecuencia; si no es, pues que muestre las pruebas.

Lo que tiene que hacer Ricardo Anaya es cumplir lo que le ha prometido, ya no digamos a las autoridades, sino a los medios, que es: si él dice que tuvo un crédito hipotecario, si él dice que tuvo obviamente una situación ante notario, si él dice cuales han sido sus ganancias, que lo demuestre con documentos, con hechos, y eso es lo que no ha realizado. Por eso, se ha generado un ambiente en donde él, a lo mejor emocionalmente está preocupado, y muchos panistas inclusive lo están cuestionando que lo van a cambiar de candidato; a los priistas no nos interesa quién es el candidato del PAN —el que ellos quieran—.

¿Debe hacer una pausa Ricardo Anaya para clarificar esta situación?



Cuando se tienen los documentos, si tienes tú la verdad, no tienes por qué hacer ninguna pausa. Simplemente que las presente ante la autoridad, ante los medios.

Lo han dicho él y el presidente de Acción Nacional, que sí tienen documentos probatorios; y si es así, pues no habría ningún problema, lo que llama la atención es que no lo hacen nada más lo dicen, y una cosa es decir y otra cosa es hacer.

¿Es satisfactoria la explicación delcandidato Anaya que hizo en el video del pasado domingo?

Una cosa es que haga dibujos en un pizarroncito y otra cosa es que presente pruebas documentales. Una de ellas, es el registro público de la propiedad; otra de ellas, es su tres de tres, en donde en su momento no declaró lo que ganó. No tiene nada de malo hacer un negocio y no ganarlo, pero si eres servidor público tienes que declararlo, es una obligación como servidor público, y yo creo que entre más tiempo se tarde Ricardo Anaya en no dar la cara, y en no escudarse en que es una persecución política o de que lo están atacando porque es candidato, que por cierto, pues ha sido muy cuestionado al interior de su partido, pues mejor que presente las pruebas que dice que tiene.

Nosotros en lo particular a diferencia de Ricardo Anaya, tenemos un candidato que nunca ha sido cuestionado en lo personal, que ha tenido puestos de suma importancia por una sencilla razón: pues, porque no ha hecho negocios.