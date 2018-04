México condena presunto ataque con armas químicas en Siria: SRE

El gobierno de México condenó el presunto ataque con armas químicas registrado el pasado 7 de abril de 2018 en Douma, República Árabe Siria, que habría causado la muerte de alrededor de 70 civiles, incluidos mujeres, niños y niñas.

Por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno mexicano expresó su preocupación más profunda tras los informes de la presunta agresión y reiteró su condena enérgica ante el empleo de armas químicas, por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia.

"El gobierno de México reitera su condena enérgica ante el empleo de armas químicas, por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia, que vulnere las disposiciones del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario" destacó en un comunicado.

Señaló que en caso de que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmen este ataque, se constataría una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario y a las garantías humanas, así como a la Convención para la Prohibición de Armas Químicas.

Finalmente, subrayó que el gobierno de México permanecerá atento al seguimiento que la OPAQ y el Consejo de Seguridad hagan de este asunto.

Trump acusa a Putin e Irán de ataque

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó en sus redes sociales a su homólogo ruso, Vladimir Putin, y a Irán del presunto ataque químico ocurrido este sábado en la ciudad siria de Duma, por apoyar al Gobierno de Bachar Al Asad.

"Muchos muertos, incluidas mujeres y niños, en un ataque QUÍMICO sin sentido en Siria. El área de atrocidades está bloqueada y rodeada por el ejército sirio, por lo que es completamente inaccesible para el mundo exterior. El presidente Putin, Rusia e Irán son responsables de respaldar al animal de Asad", dijo hoy el mandatario en su cuenta de Twitter.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de abril de 2018 ....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de abril de 2018 If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de abril de 2018

Por su parte, tanto las autoridades sirias como Rusia han negado de manera rotunda el uso de armas químicas en los bombardeos de Duma.

