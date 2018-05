México lejos del Parámetro abierto; necesita recuperar confianza en las instituciones

Organizaciones reprueban a México en Parlamento Abierto, cuyos principios son la transparencia, rendición de cuentas, integridad y participación ciudadana. “Estamos en pañales’’, reconoció la diputada federal panista e integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa.

Son apenas tres los congresos que realizan actividad bajo este principio: el Senado de la República, el Congreso de Puebla y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

“El parlamento abierto es instrumento necesario en este momento para recuperar la confianza en las instituciones’’, advirtió la diputada antes de exhortar a la ciudadanía a participar de manera activa para no quedarnos donde estamos.

Al menos 28 de las instituciones legislativas regulan la figura de iniciativa ciudadana y en 25, la consulta popular. Ninguna institución legislativa pone a disposición del ciudadano: plataforma web con mecanismos de interacción en tiempo real; identificación de legislador por código postal o sección electoral; y presupuesto participativo.

En ese sentido, la legisladora enfatizó que el grupo parlamentario del PAN se ha dado a la tarea de adecuar sus canales de difusión a las nuevas tecnologías. “Los ciudadanos necesitan sentir que forman parte, que sus opiniones cuentan, así como construir una identidad alrededor de un proyecto político compartido’’, dijo.

Un documento de la Alianza para el Parlamento Abierto, elaborado por diferentes organizaciones de la sociedad civil, destaca que existe el acceso a las sesiones “pero en pocas instituciones se pone a disposición del ciudadano transmisiones remotas’’.

Sólo 11 instituciones legislativas difunden sesiones: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Zacatecas, Cámara de Diputados y Senado de la República.

Apenas 17 congresos con archivo histórico en web: Chihuahua, Coahuila, CdMx, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí, Tlaxcala, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Cámara de Diputados y Senado de la República.

La diputada Lizárraga Figueroa recordó que los pilares del Parlamento Abierto, son: transparencia, rendición de cuentas, integridad y participación ciudadana.

En lo que se avanza es en la transparencia, pues hay mayor obligación de los grupos parlamentarios en transparentar el ejercicio de sus recursos, pero “estamos todavía estancados’’.

“Muchas veces el esfuerzo de un parlamento abierto se queda entre los legisladores que en su momento se comprometieron y las organizaciones de la sociedad civil que intervinieron. Pero falta que la ciudadanía sepa lo que es el parlamento abierto. En el caso del PAN ahí está la información’’, sostiene.

Necesitamos, añadió, que a la ciudadanía le interese conocer qué iniciativas se están presentado, cuáles fueron los posicionamientos de los legisladores respecto a los temas que les preocupan; muchas veces se conforman por lo que aparece en los medios de comunicación y no se investiga más, no se dan cuenta cuando hay alguna manipulación de la información y ahí está la herramienta, expuso.

“Hay una parte en la que estamos casi nulos, la “co-creación’’, es decir, que las iniciativas surjan de un trabajo de colaboración entre la sociedad y los legisladores. No es tan común que ello suceda y no existen los canales para facilitar. Queda muy al arbitrio de las comisiones, pero no existe un camino sencillo’’, apuntó.

En ese sentido, dijo que tiene una iniciativa llamada “curar a México’’, que busca blindar el presupuesto para salud. Surgió de la sociedad civil. Esto debe estar institucionalizado, que los legisladores reciban a las organizaciones de la sociedad civil, refrendó.

Somos avanzados en legislación, pero en implementación no. Hay transparencia, hay canal de información, ya tenemos un código de ética. “Tenemos los instrumentos cuando nos comparamos con el resto de América Latina, formalmente estamos muy avanzados, pero materialmente, no’’.

¿En comparación con Francia, Alemania, Holanda?

“Estamos en pañales, definitivamente. Es muy circunstancial cuando se da un ejercicio natural de co-creación legislativa, de apertura. Estamos en pañales, definitivamente, refrendó la diputada federal.

En materia presupuestal y administrativa, 20 cumplen con tres o menos variables. Los congresos de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, no cumplen con ninguna de las variables.

La mayoría de las instituciones legislativas no publican manejo de recursos públicos, información sobre órganos administrativos y ninguna institución pública presupuesto y gasto de comités.

El conflicto de interés es el tercer principio que menos se observan en México. Solo una cuarta parte de los órganos legislativos cuentan con un código de ética para funcionarios y legisladores. En general no existe regularización de cabildeo y registro público.