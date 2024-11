México no compite con EU, se complementa con su economía: Claudia Sheinbaum

San Nicolás de los Garza, NL.- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo aquí que Estados Unidos también se beneficia de la relación comercial con México ya que se complementan las economías, por lo que confió en que la relación con el vecino país será de respeto y siempre prevalecerá el diálogo.

La presidenta de México inauguró en el municipio conurbado de San Nicolás de los Garza, la Unidad Médica 73 del IMSS, y anunció la construcción de otro hospital en la localidad de Santa Catarina, y en su mensaje señaló que habrá tiempo para reunirse con Donald Trump.

Destacó que México no compite sino que se complementa con las otras economías que integran el Tratado Comercial y dijo estar convencida que la relación será buena y de respeto con Estados Unidos.

México Diputados olvidan reformas para duplicar aguinaldo y reducir jornada laboral de trabajadores

"México es hoy el principal país exportador hacia los Estados Unidos, eso beneficia a México, pero sobre todo beneficia a nuestro vecino, por ello siempre he sostenido que no sólo no competimos entre nosotros, sino que nos complementan nuestras economías", puntualizó.

También recalcó que ha disminuido la migración hacia EU por las acciones de la Cuarta Transformación, y defendió la fuerza laboral migrante que contribuye a la economía estadounidense con más de 60 mil millones de dólares, así como a la creación de empleos para su población.

Mencionó que el tratado comercial crea enorme cantidad de empleos en Estados Unidos, pues, las empresas que invierten en México son más productivas ya que, por cada 131 empleos que crean sus filiales mexicanas, generan 333 en aquel País.

Además, comentó que por cada 10 empleos de la fuerza laboral migrante se crean uno o dos para los propios estadounidenses.

El gobernador Samuel García manifestó que a Nuevo León le irá muy bien con Claudia Sheinbaum. Foto: Cortesía Presidencia

Sheinbaum respalda a Samuel García

Sobre el conflicto de los diputados de oposición con el gobernador Samuel García consideró que éste no debe afectar la visa del Estado y rechazo que se politice la seguridad.

"No coincido, ni comparto el que se le castigue al gobierno al no aprobar su presupuesto, pues esto afecta al pueblo de Nuevo León", dijo.

"Puede haber diferencias en la política, para eso hay democracia, pero esas diferencia no pueden afectar la vida de un Estado, la vida del desarrollo, esas diferencias se muestran en las elecciones, pero no en el desarrollo ni en la viabilidad de distintas obras tan importantes que hay en el estado de Nuevo León", agregó.

Tampoco comparto que no haya cooperación en la seguridad para los habitantes de Nuevo León, las policías, la Fiscalía y el Poder Judicial deben coadyuvar para la seguridad al pueblo, esa es su función principal. Qué sentido tiene politizar la seguridad

expuso Sheinbaum.

A su vez, el gobernador Samuel García manifestó que a Nuevo León le irá muy bien con Claudia Sheinbaum, y en un momento fue interrumpido por una mujer que reclamó atención en los servicios de salud, a lo que intervino la presidenta para decirle que la atenderla al final.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Asimismo, integrantes de la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros que rechazan el mal servicio camionero y el alza de tarifas le exigieron al gobernador de Nuevo León que "Samuel carbón, no subas el camión".