México se salva si Gómez Urrutia no hubiera regresado: Carlos Pavón

Ante el regreso de Napoleón Gómez Urrutia, el líder del Sindicato Nacional Minero, Metalúrgico, Carlos Pavón Campos, aseguró que es una vergüenza para México y un acto de verdadero cinismo.



En entrevista con EL SOL DE MÉXICO, Pavón Campos indicó que es una lástima que por desconocimiento, Morena haya apoyado a Gómez Urrutia y más que nada porque “la bandera de ellos era la de terminar con la corrupción”.

Expuso que si Napoleón Gómez Urrutia está “muy limpio”, que entregue los 55 millones de dólares del fondo minero, ya que “es un dinero que se logró bajo la privatización de Cananea y Nacozari. En aquel momento el papá de Napoleón logró ese cinco por ciento para los trabajadores y resulta que no les entregaron nada”.

“Ya mucha gente falleció. Mucha gente está enferma y mucha gente está desamparada y gran cantidad de esa gente en un movimiento a huelga que no debió haber sido y pues trae muchas cosas ahí que piensa que va a ser borrón y cuenta nueva y no”, afirmó.

-¿Este es un caso de impunidad?, se le preguntó.



Sí, al 100 por ciento.



-¿Atribuible a Andrés Manuel López Obrador?



Pues sí, porque él fue el que lo postuló y lo defendió. Y son por intereses internacionales, desgraciadamente y por compadrazgos qué hay por ahí y qué lástima que recurra a esas prácticas.



-Napoleón Gómez Urrutia dice que está feliz de volver a su patria.



Pues sí está feliz con un fuero. Quién no va a estar feliz. No da cuenta de 55 millones de dólares, pues como no va estar feliz. Súper feliz. Pero a la gente que le debe ese dinero no está feliz

El también diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) remarcó que el discurso de Gómez Urrutia es que viene a salvar a México, pero de qué lo va a salvar. “México se salva si él no hubiera regresado”. Adelantó que darán la batalla desde la Cámara de Diputados y sobre todo “nos estamos organizando en el Sindicato para defendernos de la embestida que puede venir y nos han pronosticado para que se haga cargo de todo el sector obrero del país



“Nosotros vamos a cuidar la responsabilidad que tenemos con nuestros compañeros, sobre todo las fuentes de trabajo y lo que tengamos de cuidar de ellos”.

-Le han propuesto para presidir la comisión de comercio o del trabajo.

Pues sí, nada más porque dicen que es economista. Yo no lo dudo, pero nunca ha ejercido su profesión. No ha de ser muy bueno.

-No temen que vaya a tomar medidas represivas.

No le tenemos miedo, ni con la rabia. Él empieza hacer algo y nosotros también sabemos hacer. Que no se le olvide que no se va a poner con “la mona de los cerillos” como dice el dicho.

-Va a dar batalla desde San Lázaro.

También vamos a estar en el Congreso.

-Va estar bueno ese choque de trenes, usted en San Lázaro y Gómez Urrutia desde el Senado.

Nada más que el tren que él tiene es muy chiquito, el de nosotros es más grande. Tenemos más vagones como sindicatos.

Cabe destacar que el Sindicato “Napoleón Gómez Sada” cuenta con 17 mil trabajadores del sector minero, metalúrgico y metal mecánico con 24 secciones en todo el país y ha sido una parte fundamental de contraparte para Gómez Urrutia en la negociación de contratos colectivos de trabajo.