Mi gobierno no se deja presionar ni intimidar por nadie: AMLO

Luego que un grupo armado de encapuchados en Chiapas pidió en un video al presidente Andrés Manuel López Obrador que diga la verdad, porque que ellos no son un “fotomontaje”, el presidente reviró: “Tienen todo su derecho a expresarse, nada más que yo creo que no deja de ser propaganda y nosotros no estamos para celebrarlo”. Al mismo tiempo, el presidente dijo que él, al recorrer el país, lo respetan en los retenes “de gente extraña”.

Al preguntarle El Sol de México sobre estos encapuchados que previamente habían detenido el domingo a la candidata presidencial oficialista Claudia Sheinbaum, dijo que no deberían de estar metidos en organizaciones criminales.

El presidente hizo un llamado a que estos grupos que realizan retenes en el país no lleven a cabo actos ilícitos.

Política ¿Cuándo será la última mañanera de AMLO? El Presidente revela la fecha

Respecto al mensaje en video de los encapuchados que le advierten que no son un montaje, dijo que su Gobierno no se deja presionar intimidar por nadie y subrayó que su gobierno no se deja intimidar por nadie. “Deben ellos entender que no se puede enfrentar o violencia con la violencia”.

Subrayó que él, no se deja presionar por nadie ni establece relaciones de complicidad con nadie.

Al preguntarle si prevalece la paz en la región sur de Chiapas, donde se presentó el grupo de encapuchados respondió afirmativamente y presumió que puede ir agua quien parte del país como, Badiraguato, Sinaloa, donde dijo que igualmente siempre se porta bien el crimen organizado.

—¿Pero se porta bien el crimen organizado cuando usted va para allá?

—Pero siempre. No es ahora. Iba yo a todos los pueblos (…) y siempre a ras de tierra y respetuosos todos y sin guardaespaldas y sin carros blindados y claro que a veces se encuentra uno con gente extraña, pero respetuosa”, dijo el presidente.

Durante su conferencia de prensa el mandatario dijo que incluso en Hidalgo, Tamaulipas, el grupo criminal “La Columna Armada” lo respeta.

Matizó la presencia de grupos armados en el país al expresar que las agresiones que se dan el país siempre son entre grupos rivales del crimen organizado.

“Las agresiones que se dan en el país por lo general se dan entre los grupos, afortunadamente, aunque todas las pérdidas de vidas son lamentables, se respetan a los ciudadanos”, afirmó.

Ayer, un grupo armado que presuntamente habría detenido el domingo a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, publicó un video donde respondió al presidente que ellos son reales, luego que López Obrador había dicho que eran parte de un montaje.

“Se le vuelve a repetir a la futura Presidenta de la República que ponga ojos en la Sierra. Esto no es fotomontaje, al señor, al Presidente de la República, Obrador, que digan las cosas tal y como son. Acá estamos otra vez lo que hacemos tres veces por semana cuidando nuestro pueblo, cuidándonos de los que nos quieren venir y cobrar cuotas, extorsiones, es lo que no queremos acá en Chiapas, cero extorsiones, cero cuotas, queremos ser libres como antes”, señalaron los encapuchados.