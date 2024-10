Ministra Yasmín Esquivel usará “pase automático” para continuar en la Suprema Corte

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, confirmó su intención de hacer uso del “pase automático” que le permitirá continuar en su cargo, asegurando que se siente profundamente honrada por la oportunidad de seguir sirviendo al país desde el máximo tribunal.

Esquivel afirmó a los medios de comunicación en el Senado de la República que “nada sería más gratificante que continuar como ministra de la Corte”.

Esquivel Mossa, quien ha estado en el centro de diversas controversias, incluidas las denuncias sobre el presunto plagio de su tesis de licenciatura, se mostró tranquila al hablar del tema. “Mi título es completamente válido, ya ha habido resoluciones judiciales que lo confirman, y además tengo un certificado de Derechos de Autor que acredita que soy la única autora de mi tesis”, y añadió que su título permanece “intocado” y sin cuestionamientos legales.

México INE pausa proceso para elección de jueces y magistrados hasta que se resuelvan amparos

La ministra también destacó la importancia del “pase automático” para jueces, magistrados y ministros en funciones, considerándolo un respaldo fundamental para la continuidad de la labor judicial, “me congratulo de que tengamos esta opción”, expresó.

Esquivel al hablar de las reformas judiciales recientes, la calificó como un primer paso hacia una transformación más amplia del sistema de justicia en México, y reafirmó que, a pesar de las críticas ni la SCJN ni ninguna otra institución tienen la facultad para anular dichas reformas, ya que están consagradas en la Constitución.

“Nosotros en la Corte no podemos echar abajo la reforma al Poder Judicial Federal, ni siquiera con una votación de ocho ministros. No tenemos facultades para declarar la inconstitucionalidad de una disposición constitucional. Nuestra función es velar por el cumplimiento de la Constitución, no para derogarla”, subrayó Esquivel.

La ministra finalmente recalcó que su compromiso es con la justicia y su disposición a continuar trabajando desde la SCJN.