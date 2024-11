Morena busca tener 10 millones de militantes

El partido Morena, que gobierna México desde 2018, busca consolidarse como el partido político con más integrantes afiliados de América Latina y el mundo; así lo dijo en entrevista con El Sol de México la secretaria general de ese partido, Carolina Rangel Gracida.

“Empezamos este mes de diciembre la afiliación. Vamos a afiliar a 10 millones, mínimo 10 millones de mexicanas y mexicanos, justamente conciencias libres, conciencias transformadoras, esta revolución de las conciencias y que vamos a materializar, en tener el partido con mayor cantidad de afiliadas y afiliados no sólo de México, sino también de América Latina y del mundo. Vamos por 10 millones, ya están seguros”, dijo la secretaria general de Morena.

Actualmente, Morena es el partido con más afiliados, de acuerdo con los padrones de militantes validados por el Instituto Nacional Electoral, Morena (INE).

El partido, que apenas en 2014 recibió su registro como organización política nacional, cuenta con dos millones 322 mil 136 militantes, casi un millón más que el partido político con registro más antiguo del país, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que cuenta con un millón 411 mil 899 afiliados.

—¿Cómo se preparan para las próximas elecciones; las intermedias y las del 2030?

Claudia Sheinbaum Pardo lleva alrededor de 50 a 60 días como Presidenta, estamos disfrutando el triunfo de la doctora. Ahora sí que como decía la oposición: estamos disfrutando lo votado. Estamos realmente felices de tener a la primera mujer presidenta que en cuestión, también, de muy pocos días, está dando increíble resultados.

La morenista dijo que el partido al que pertenece “es y seguirá siendo la esperanza de México” y que la principal labor del movimiento es “que Morena no sea un partido electo de tres o seis años, sino que sea un partido político para muchísimas generaciones”.

—Ya dijo Adán Augusto López que los Yunes podrían entrar a Morena ¿ustedes lo tienen contemplado?

Hasta el momento no, no tenemos realmente que vayan a afiliarse. Lo que sí es que en las cámaras, tanto la Cámara alta como en la Cámara de Diputados, es una vía justamente para que apoyen. No tenemos nosotros contemplado en este momento, la formalidad de una afiliación este senador (Miguel Ángel Yunes Linares), pero insisto, creo que eso es una cosa y otra es cuando están apoyando en su votación a cómo vota Morena, esto porque son las reformas que apoyan justamente al pueblo de México. Entonces, en ese sentido, siempre serán bienvenidos los votos de todos los legisladores y legisladoras, siempre y cuando insisto, pues sea para beneficiar al pueblo de México.

—¿Es Morena un narcopartido como asegura la oposición?

La oposición está moral y políticamente derrotada; ya no le queda más que estar inventando y estar atacando, pero ya quedó muy claro, desde hace mucho tiempo, quiénes son los que mantienen esta relación con el crimen organizado. Si no, no tendrían a exsecretarios de seguridad con casi cadenas perpetuas, entonces no, definitivamente no somos iguales.

Carolina Rangel Gracida dijo que el enfoque del partido está en conseguir el mayor número de morenistas afiliados para lograr convertirse en el partido político con más afiliados del mundo y América Latina.