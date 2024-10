Morena retirará reserva sobre veto en listas de candidatos a jueces y ministros

Morena retirará la reserva en la reforma judicial que permite el veto de los Poderes de la Unión a las listas de candidatos a jueces, magistrados y ministros que elabore el Comité de Elecciones, informó el líder de los senadores del partido guinda, Adán Augusto López Hernández.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado dijo que, “producto de reflexiones que hicieron ayer” dentro de su grupo parlamentario, decidieron retirar la polémica reserva.

Dicho retoque del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara expresa: “los poderes de la Unión determinarán en primer término su conformidad total o parcial sobre los listados (…) en caso de que se rechace la totalidad de la lista de Comités deberán presentar un nuevo listado”.

México Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy descartan contradicciones en la reforma judicial

Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó, en su conferencia desde Palacio Nacional, que no estaba de acuerdo con la reserva que pretende que el Ejecutivo y el Legislativo tengan derecho de veto a la lista de candidatos al Poder Judicial.

“Nosotros no estuvimos de acuerdo. Había sido una iniciativa, no conozco de quién fue la iniciativa, pero no debe de ocurrir eso, debe de mantenerse lo que está establecido en la Constitución”, dijo la mandataria.

Respecto a esta declaración, el senador Adán Augusto López respondió que el Poder Ejecutivo no da línea al Poder Legislativo.

No, aquí no hay línea. Nosotros somos respetuosos

Te podría interesar: Partidos y un gobierno estatal llevan 4 impugnaciones contra Reforma Judicial

Recordó que su compañero, el senador Ignacio Mier, dijo en tribuna este jueves por la mañana que no habría ningún veto en la selección de las listas del Comité de Elecciones.

En este sentido, Mier Velasco expresó: “No va a haber, de ninguna manera, ningún veto de los aspirantes; reitero: la vocación que tiene nuestro movimiento es democrático".

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Durante el debate a las leyes secundarias para la Reforma Judicial, el senador panista Ricardo Anaya sostuvo desde la tribuna que las reformas “son un atropello, un engaño y un fraude del que hasta la presidenta de la República ha tomado distancia.

"La modificación del artículo 500, numeral 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada en comisiones da todo el control a Morena para decidir quién aparece en la boleta para elegir jueces, magistrados y ministros".