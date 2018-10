Jaqueline Peschard Mariscal, exconsejera electoral, mencionó que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) trastocó el sistema de partidos que se tenía durante la época de la post-transición, ya que tres grandes partidos (PRI-PAN-PRD), que habían concentrado entre el 90 y el 94% de la representación política, hoy apenas representan un 32%.

Durante su participación en el Foro “El Futuro de la Democracia” organizado por El Colegio de México y The Institute For Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Peschard Mariscal dijo que hay una caída respecto desde el 2012, aunque ya en el 2015 la presencia de Morena había pegado en esa representación.

Acotó que ahora, el resultado de la elección es que Morena es “un partido fuerte” y ha dejado a Acción Nacional como “un partido mediano”; mientras que el PRI tiene que ver cómo se acomoda con la nueva conformación política y el PRD tendrá que velar por su sobrevivencia.

Foto: ERNESTO MUÑOZ





“Ahora tenemos partidos débiles en el territorio político, como es el PRI; además existe la posibilidad de que partidos como el PRD tengan dificultades para mantenerse frente a un arrollador Morena que le disputa el mismo flanco ideológico”, enfatizó.

En tanto, The Institute For Democracy and Electoral Assistance (IDEA) resaltó que América Latina debe continuar fortaleciendo sus sistemas democráticos para garantizar gobiernos ciudadanos y con ello brindar mejores condiciones de vida, sostuvo.

Por otra parte, José Woldenberg Karakowsky alertó que, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) es “una maquinita” que demostró funcionar bien en la elección del pasado 1 de julio, está cayendo en un desgaste innecesario, ya que realiza funciones que no le corresponden, ahí que la evaluación ciudadana no le sea favorable.