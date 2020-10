Capítulo 14 | Chupeta conoce al Chapo

Cuando Chupeta conoció a El Chapo, alrededor de 1990, en el momento en que se encontraron en un hotel de la Ciudad de México, el narcotraficante colombiano le enviaba cocaína a los hermanos Arellano-Félix, al Mayo Zambada, y a los hermanos Carrillo-Fuentes. Joaquín Guzmán le presentó en sus reuniones a los hermanos Beltrán Leyva, le dijo que eran sus primos. Todos querían hacer negocios con el líder del Cártel del Norte del Valle. Se reunió con Héctor, Arturo y Alfredo. Héctor Beltrán Leyva, El Elegante. Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. Y Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo.

El Chapo también lo llevó a reunirse con quien los presentó, su compa El Mayo, solo estuvieron los tres juntos, en una habitación de hotel en la Ciudad de México.

“Ya estoy separado de los Arellano-Felix y ahora estoy con mi compadre, el señor Guzmán Loera. Tenemos problemas con los Arellano-Félix y queríamos decírselo”, le soltó El Mayo al Chupeta.

Hablaron también del Güero Palma. Le dijo que sabía que le estaba enviando aviones cargados de cocaína a su amigo también y que estaba bien, que era su gente y que era muy valiente. “Que pertenecía al Cártel de Sinaloa, que trabajaban juntos. Tenían negocios juntos”.

Chupeta pensó que habría problemas. “Sabía que cuando hay guerras muchas veces las personas se están delatando el uno al otro, la gente se roba la mercancía del otro, o si uno de los narcotraficantes muere, mi cocaína estaría en peligro, podría perderse. Por ejemplo, si los Arellano-Félix fueran asesinados”. En esa reunión tomó la decisión de no enviar más cocaína a los Arellano-Félix.

—¿Por qué tomó esa decisión?—, le preguntó la representante del Gobierno de Estados Unidos, Andrea Goldbarg al narco colombiano.

—Bueno, porque vi que la gente del Cártel de Sinaloa era más fuerte, habían más personas en él, más… y estaban unidos en ese problema con los Arellano-Félix.

—Y cuando se refiere al Cártel de Sinaloa, ¿a quién específicamente se refiere en este momento?

—Al Sr. Guzmán Loera, al Sr. Güero Palma, a Mayo Zambada y su hermano Rey, los Beltrán Leyva.

—Ahora, mientras estaba en México en este viaje cuando llega a un acuerdo con el acusado, ¿comienza de inmediato enviando al acusado cocaína?

—No de inmediato.

—¿Por qué no?

—Porque estuve en México por aproximadamente dos meses, con la expectativa de enviarles mis aviones desde Colombia con mi cocaína, aunque estábamos teniendo estas conversaciones, el Sr. Guzmán Loera, su hermano El Pollo y Gordo, me dijeron que estaban esperando una autorización de permiso de la capital para poder recibir mis aviones con la cocaína.

—Cuando el acusado le dice que está esperando recibir permiso de la capital, ¿qué entendió que eso significaba?

—El acuerdo de corrupción que tenían con el Gobierno Mexicano para poder recibir mis aviones con la cocaína y mantenerlos a salvo.

—Entonces, ¿qué hizo, se quedó en México?

—Esperé por un tiempo, aproximadamente dos meses.

—Y al final de esos dos meses, ¿qué hizo?

—Regresé a Colombia porque no pudimos solidificar ese envío mientras estuve allí.

—¿Dejó a alguien en México manejando su negocio?

—Sí.

—¿A quién?

—Dejé a Sergio Ramírez, Pechuga, allí en ese momento, mi teniente en México en aquel momento.

—En este momento, alrededor de 1990, ¿qué infraestructura tenía usted en Nueva York?

—Tenía una infraestructura con casas y personas para recibir la cocaína que venía de Los Ángeles. También tenía otra infraestructura diferente separada de la anterior con casas, personas para poder reunir, recolectar el dinero de la venta de esa cocaína en las calles de Nueva York y luego enviarlo a Colombia.

—¿En qué áreas específicas tenía estas casas en Nueva York?

—Principalmente en Queens y Long Island.

—En ese momento, ¿en cuánto vendía un kilo de cocaína en Nueva York?

—Variaba. En un promedio entre 20 y 30 mil dólares por kilo de cocaína.

—¿Cuál fue la cantidad máxima por la que recuerda haber vendido su cocaína en Nueva York?

—Treinta y tres mil treinta, cuatro mil por kilo de cocaína como máximo, como promedio máximo.

—¿Jugó algún papel estableciendo el precio de en cuánto se vendería la cocaína en Nueva York?

—Sí.

—¿Podría explicarle eso al jurado?

—Sí. Cuando recibí cocaína en Nueva York, muchas veces la guardaba, así el precio subía porque había menos cocaína en las calles. Y en ese sentido, controlé el precio de la cocaína porque habiendo menos cocaína en las calles, el precio subiría, y luego yo sacaría mi cocaína para tener mayores ganancias.

—Entonces los mil seiscientos kilos que pagó al acusado para transportar su cocaína, si se vendía en el precio inferior extremo de Nueva York de 20 mil por kilo, ¿cuánto significaría eso para el acusado?

—Bueno, tendría que multiplicar mil seiscientos kilos por 20 mil.

—¿Sería justo decir que son 32 millones de dólares?

—Eso es correcto.

—Ahora, testificó el jueves que fue a la cárcel de Colombia alrededor de 1996.

—Eso es correcto. Eso es correcto.

—Desde aproximadamente 1990, cuando comenzó a enviar cocaína al acusado hasta que fue a la cárcel en Colombia en 1996, aproximadamente cuántos kilos de cocaína cree haber enviado a México durante ese plazo?

—Unas 200 toneladas, 200 mil kilos de cocaína. Yo personalmente, yo envié al Cártel de Sinaloa, a todos los que estaban allí recibiendo cocaína mía en ese momento.

—¿Podría estimar, de esos 200 mil kilos, cuánto pagó al acusado específicamente para transportar su cocaína a Estados Unidos?

—Bueno, en ese momento, el Sr. Guzmán Loera transportó alrededor… entre 80 y 90 mil kilos de cocaína para mí. Así que si hacemos ese cálculo basado en 80 mil kilos de cocaína, y estamos tomando el 40 por ciento de eso, por lo que sería el 40 por ciento de 80 mil kilos de cocaína, que serían 32 mil kilos de cocaína.

—Y si esos 32 mil kilos de cocaína se vendieran en el extremo inferior del precio de Nueva York de 20 mil dólares, ¿cuánto dinero sería?

—Eso sería 32 mil kilos multiplicado por 20 mil dólares.

—¿Sería eso? Veamos si mis cálculos son correctos. 640 millones?

—Dos por tres es seis, sí. Sí, eso es correcto. 640 millones de dólares.

—Y de la cocaína que el Cártel de Sinaloa transportó para usted a los Estados Unidos, dónde termina la gran mayoría de esa cocaína en Estados Unidos?

—Terminó aquí en Nueva York, en las calles de Nueva York.

—¿El 100 por ciento de la cocaína que el Cártel de Sinaloa transportó para usted terminó aquí en Nueva York?

—No el 100 por ciento.

—¿Qué porcentaje?

—Al menos, al menos, el 90 por ciento de la cocaína terminó aquí en Nueva York. Más o menos el 90 por ciento.

—Y el otro 10 por ciento, ¿dónde se vendía eso?

—Muchas veces lo vendía yo mismo en Los Ángeles.

—Cuando dice a sí mismo, ¿se refiere a sus trabajadores en Los Ángeles?

—Correcto. Siempre me refiero a mis tenientes, pero como la cocaína era mía, me pertenecía, por eso digo que la vendí.

—Una vez que comenzó a enviar la cocaína al acusado para que él la transportara a Estados Unidos, ¿empezó a tener problemas con alguna de esas entregas?

—Sí.

—¿Aproximadamente cuándo fue esto?

—Eso fue aproximadamente hacia fines de 1990, comienzos de 1991, aproximadamente.

—¿Cuáles fueron algunos de los problemas que estaba teniendo?

—Bueno, que la cocaína que me fue entregada en Los Ángeles, principalmente en Los Ángeles, estaba llegando cocaína que no era mi marca, mi cocaína, no era de la misma calidad que la marca estaba llegando allí, Muchas veces estaría polvosa y rota, en mal estado, o le faltaba parte del kilo, no… no el kilo completo. Y también sufrimos algunas incautaciones en la frontera al cruzar la cocaína. Entonces no había suficiente información, no había suficiente claridad sobre estos temas, porque siendo una marca diferente a la que estaba enviando, ya sabe, estaba enviando una marca específica y en las incautaciones a veces la cocaína que no era mía era tomada.

—¿Cómo se enteró de estos problemas?

—De mis tenientes, que estaban recibiendo cocaína en Los Ángeles; y también mis tenientes en Nueva York, que estaban recibiendo la cocaína para distribuirla en las calles de Nueva York; y los mismos clientes, los que compraban la cocaína, se quejaban por la calidad y por lo que le expliqué.

—Cuando comenzaron a surgir estos problemas, ¿qué hizo?

—Viajé a México.

—¿Cuándo fue esto, aproximadamente?

—Eso fue hacia fines de 1990, principios de 1991 aproximadamente.

—Y durante este viaje a México, ¿cuánto tiempo estuvo allí?

—Siempre me quedaba allí durante dos meses, aproximadamente.

—¿Con quién se reunió en este viaje para hablar sobre los problemas que tenía con el estado de su cocaína?

—Me reuní con los miembros del Cártel de Sinaloa a quienes estaba enviando dicha cocaína.

—Específicamente, ¿con quién se reunió en este viaje?

—Me reuní con el señor Guzmán Loera; su hermano Arturo Guzmán, Pollo; El teniente del señor Guzmán, El Gordo; y también con los hermanos Beltrán Leyva; con Mayo Zambada; con los hermanos Carrillo-Fuentes; y con Nacho Coronel.

—¿Quién fue Nacho Coronel?

—Nacho Coronel fue otro miembro del Cártel de Sinaloa a quien le enviaba mi cocaína de Colombia a México. Él estaba recibiendo mi cocaína en México y la estaba transportando a Estados Unidos.

—Aproximadamente, ¿cuándo conoció a Nacho Coronel?

—En 1990, aproximadamente.

—¿Y cuál era su papel dentro del Cártel de Sinaloa?

—Era otro miembro del Cártel de Sinaloa. Tenía su propia logística para recibir mi cocaína y luego transportarla a Estados Unidos, donde se le entregaba a mis tenientes. Principalmente eso. Principalmente los mismos tratos que tenía con los otros miembros del Cártel de Sinaloa en el momento.

—¿Qué discutió con el acusado en esta reunión?

—Bueno, le hablé sobre los problemas que estaba teniendo con mi cocaína que estaba enviando, enviándole a él desde Colombia a México. Y le dije que mi gente, mis tenientes en Los Ángeles y Nueva York se quejaban de el hecho de que no estaban recibiendo la marca de cocaína, que solía enviar cocaína de mala calidad en muchas ocasiones, realmente amarillentas, polvorienta, bolsas rotas y algunas veces sin el kilo completo.

—Cuando discutió estos problemas, ¿qué respondió, si lo hizo, el acusado?

—Bueno, me dijo, el Sr. Guzmán Loera me dijo que el problema era con aquellas personas que cruzaron la cocaína, con las personas que tenía en la frontera para cruzar la cocaína hacia Estados Unidos.

—¿Hizo alguna propuesta al demandado para resolver estos problemas?

—Le dije que iba a enviar a algunas personas mías de Colombia para que unas de mis personas estuvieran en la pista de aterrizaje en el momento en que la cocaína llegara a la pista de aterrizaje. Para que una de mis personas estuviera allí justo en el momento en que llegara la cocaína.

—¿Dónde más?

—Les dije, si es posible, me gustaría colocarlos en la frontera, para que cuando cruzaran mi cocaína ellos supieran y hubiera claridad sobre mi cocaína que estaba pasando en ese momento.

—¿Qué quiere decir con claridad?

—Claridad significa que la cocaína que estaba pasando en el momento, a través de la frontera, fuera mi marca, fuera mi cocaína y para asegurarme de que mis envíos estaban pasando. Porque había otros mexicanos… había otros narcotraficantes mexicanos que también enviaban cocaína al Sr. Guzmán y eso era lo que estaba pasando. Había confusión con otras marcas.

—¿El acusado aceptó sus términos?

—Sí.

—En este viaje a México, ¿el acusado propuso alguna nueva pista de aterrizaje para usted

—Él me dijo que tenía una muy buena pista de aterrizaje en Durango que estaba pavimentado y dijo que tenía muy buenos arreglos allí y que mis aviones y mi cocaína podrían estar seguros.

—¿Siguió enviando cocaína al Cártel de Sinaloa usando aviones durante este tiempo?

—Eso es correcto.

—¿Llegó un momento en que comenzó a tener problemas con sus aviones en México?

—Sí.

—¿Cuáles fueron esos problemas?

—Bueno, varios problemas. Mis aviones que venían de Colombia estaban llegando a las pistas de aterrizaje en México, y estaban siendo seguidos por un avión estadounidense que tenía una especie de gran placa sobre él.

—¿Cómo sabe esto?

—Lo sé por mis tenientes en la pista de aterrizaje y mis pilotos.

—¿Qué otros problemas estaba teniendo con los aviones que estaba enviando a México?

—Bueno, también cuando regresaban a Colombia después de dejar el cargamento de cocaína en México, cuando llegaban a Colombia, estaban siendo seguidos por aviones de la Fuerza Aérea colombiana, y de hecho derribaron uno de mis aviones. Y yo también tuve incautaciones en México de mis aviones y varias toneladas de mi cocaína debido a esta situación que estaba sucediendo con los aviones.

—Como resultado de estos problemas que estaba teniendo, ¿qué decisión tomó?

—Bueno, decidí viajar a México.

—Antes de ir a México, ¿qué decisión tomó sobre la forma en que transportaría su cocaína a México?

—Cambiar los métodos de enviar mi cocaína a la gente del Cártel de Sinaloa.

—¿Cuál fue el nuevo método?

—Bueno, lo que pensé en ese momento fue enviar barcos de pesca de Colombia con mi cocaína.