Necesita el NAIM otros 88 mil mdp para inversión

Al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se construye en Texcoco, le hacen faltan 88 mil millones de pesos de inversión, de acuerdo con Raúl González Apaolaza, director corporativo de Infraestructura del NAIM, quien aclaró que no se solicitará un solo peso a la federación.



González Apaolaza detalló que dicha suma no saldrá del presupuesto público de 2019: “Nos faltan 88 mil millones de pesos, que no requerimos del presupuesto fiscal. Los podemos conseguir en los mercaos internacionales, colocamos bonos a 30 años, nos faltarían más o menos tres mil y tantos millones de dólares, pero no requerimos recursos fiscales, no le queremos quitar un centavo a la Federación”, aclaró.

En un recorrido por la obra con diputados de la Comisión Especial de Desarrollo Aeroportuario del Congreso de la Ciudad de México, González Apaolaza aclaró que la falta del recurso no pone en riesgo la viabilidad financiera del NAIM, pues se requerirían para finales de 2020.

Recordó que en caso de que el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador decida cancelar el NAIM, el costo económico sería de 60 mil millones de pesos que ya están pagados y 110 mil más que podrían derivar de las demandas que interpongan por concepto de incumplimiento de contratos.

Alistan pronunciamiento

Por su parte el presidente de la Comisión de Desarrollo Aeroportuario del Congreso capitalino, Jorge Gaviño, informó que a partir del recorrido de ayer este órgano se encargará de conjuntar la información, estudios y opiniones técnicas respecto al NAIM con miras a emitir un pronunciamiento y dar a conocer datos sobre el proyecto previo a la consulta.

“Vamos a hacer un acopio de toda la información técnica y financiera y ponerla a disposición de todos los diputados del Congreso y una vez que tengamos esto vamos a hacer un pronunciamiento como Comisión, en cuestión técnica y financiera, pero también en la obra y en movilidad, vamos a estar aportando ideas”, explicó el también ex director del Sistema de Transporte Colectivo.