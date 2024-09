Niega AMLO reloj de lujo: el mío no vale ni dos mil pesos

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que utilice un reloj de lujo suizo de más de 100 mil pesos como algunos medios han afirmado y sostuvo, sin mostrar la marca de su aparato, que no vale ni dos mil pesos.

“Fíjense que me enteré hace una semana, aunque ya tiene mucho tiempo, de que los que no me quieren dicen que mi reloj es de una marca famosa. No, no, no. Voy a aprovechar para decirles que no es esa marca, porque esa marca vale como 120 mil pesos ese reloj. Pero me usan, me usan a mí para hacer publicidad a esa marca”, aseguró en conferencia mañanera.

El mandatario afirmó mientras mostraba su muñeca con un reloj similar a un IWC Schaffhausen con valor de más de 100 mil pesos, que su reloj no vale ni dos mil pesos.

No, éste no vale ni 2 mil pesos y es el que he utilizado siempre

Agregó que hay un reloj similar y en efecto se trata de un IWC, del cual dijo que es una marca “machuchona”, pero recalcó que no es el que él posee.

El Presidente mencionó que no dirá la marca de su reloj y subrayó que lo utilizan para decir que utiliza el modelo de colección Pilot Mark XVIII Steel IW327009, de la prestigiosa marca suiza IWC.

El reloj que utiliza, agregó, se lo regaló un amigo hace seis u ocho años y no ha tenido problema con él porque no falla.

“Este vale 2 mil o 2 mil 500 pesos y llevo como 6 años con él”, mientras afirmó que posee “autoridad moral” para no ser desacreditado en su lucha por transformar al país.