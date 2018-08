Niño genio en la UNAM pide que las escuelas no sean rígidas

Carlos Antonio Santamaría Díaz, el universitario más joven aceptado en la carrera de Física Biomédica, en la Facultad de Ciencias de la UNAM (12 años de edad), señaló que el sistema educativo actual está caduco y debe abrirse a otras formas de enseñanza, donde los niños generen su propio conocimiento a través de demostraciones de las cosas, no solamente desde la teoría.



“El sistema educativo -qué raro de que nos estemos dando cuenta después de 20 años- está caduco por la forma de enseñar, los profesores hasta se aburren de lo que enseñan. La enseñanza a los niños no debe ser desde el profesor sino que los niños entiendan el porqué de la cosas, las demostración de las cosas; que las escuelas no sean lugares rígidos, que te enseñen a descubrir nuevas cosas cómo te gusta”, explicó, risueño, a los medios de comunicación.

Resaltó que no le intimidará estar en un aula entre puros adultos, pues la UNAM lo ha acogido muy bien, sobre todo las facultades de Química y la de Ciencias, donde se siente como en casa. “La convivencia con otros niños es difícil, pero es mejor quedarse con quienes te correspondan. No me siento aislado ni excluido”.

Carlos ha cursado toda su educación en escuelas públicas y de manera simultánea se ha apoyado con el Internet para aprender matemáticas, biología, por lo que exhortó a los aspirantes excluídos a la educación superior volver a intentarlo por todo los medios.





Abrirá un centro para ayudar a otros niños como él

Puesta la camiseta puma, Carlos habló que dentro de su responsabilidad social como universitario, abrirá un centro para encauzar a niños como él, pero no como un maestro sino como un compañero más. “Quiero ayudar a los niños en el país para que puedan los demás a alcanzar a ser lo que soy”, dijo el también aficionado a los videojuegos.

Hizo la primaria y secundaria en el INEA, luego presentó su examen en el Colegio de Bachilleres y vivió la exclusión de no dejarle hacer su examen porque era un niño, “discriminado como una mujer, un negro o un chino”, afirmó. Sin embargo, luchará para que existan exámenes de ingreso a la licenciatura para niños como él.

Por otra parte, pidió a los diputados ocuparse del país, antes de a de ellos mismos; y al nuevo presidente mandó el mensaje que no cometa los mismos errores que los anteriores presidentes: “revoluciones y cualquier cosa por el estilo”.





Coeficiente Intelectual, no es algo importante, es excluyente

Por su parte, el orgulloso padre de familia, Fabián Santamaría dijo que el coeficiente intelectual de Carlos es “solo un número, que no lo tiene determinado, no le damos importancia, es excluyente y a nosotros nos interesa la inclusión”.