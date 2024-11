"No es callando periodistas como se va a dejar de informar", afirma Martha Ramos

“No es callando periodistas como se va a dejar de informar”, señaló Martha Ramos, directora nacional editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

Al participar, este miércoles, en el panel “Ser periodista en México: derechos pendientes” del Foro AMMX 2024, organizado por Alianza de Medios, la periodista agregó que cada vez es mayor la participación de autoridades, sobre todo a nivel local y estatal, en la difusión de discursos contra comunicadores en el país.

Se trata, explicó, de una estrategia desde el Estado para desdeñar la violencia contra los periodistas y diluir el apoyo social.

“Esta estrategia ha llevado a que no veamos manifestaciones donde la gente sale a exigir justicia por el periodista y se ocupa más tiempo en atacar a cierta empresa de comunicación que al asesinato de un periodista”, explicó.

Ramos, quien también es presidenta de AMMX, consideró que a pesar de la violencia no existen desiertos de información en el país pues la gente necesita saber lo que está pasando.

“Así como se hablaba de desiertos de información, en la práctica no los hay; lo que está pasando en esas zonas que cada vez son más, donde por decisión editorial no entramos, alguien está informando, y no es un periodista formado por lo que el riesgo es mucho más grande”, agregó.

Pedro Cárdenas, oficial de protección y defensa de Artículo 19, y Grisel Salazar, académica de la Universidad Iberoamericana, quienes también participaron en el panel, coincidieron en que el Estado mexicano es el principal agresor de periodistas.

En su intervención, Salazar aseguró que no hay un lugar seguro para ejercer el periodismo en México y que las agresiones contra los comunicadores van más allá de los discursos de odio concentrándose ahora en ataques digitales.

Alertó, también, que los periodistas en México están a punto de quedarse sin el garante que protegía el derecho a la información con la desaparición del INAI, lo que, además, mermará la democracia en el país. “Se convertirá en un obstáculo más para ejercer el periodismo “, dijo.

No obstante, aseguró que el periodismo es posible en nuestro país, aunque hace falta la construcción de alianzas y sumas de fuerzas con organizaciones y colectivos.

Al hacer un balance sobre el ejercicio periodístico en el país, Pedro Cárdenas de Artículo 19 destacó que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador el presupuesto para mecanismos para apoyo y protección de periodistas representó 17 por ciento del presupuesto que le fue asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además coincidió en que alrededor del 46 por ciento de las agresiones contra periodistas vienen del Estado, pero también de partidos políticos y otros actores públicos. “Hay que destacar el tema de la estigmatización por parte de las autoridades del gobierno federal”, subrayó.