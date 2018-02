"No puede ser, ay Dios mío", el alcalde de Jamiltepec narró en vivo la caída del helicóptero

"Ay Dios mío, hay muertos(...) Ay no puede ser, Dios mío... Dios mío”, así narró en un programa en vivo el alcalde de Jamiltepec, Oaxaca cuando vio caer el helicóptero donde viajaban el secretario de Gobernación y el gobernador del Estado.



Efraín Cruz realizaba una entrevista en vivo para CNN en español cuando una puntual frase creó un silencio incierto. Se había desplomado el helicóptero.



"Un helicóptero que transportaba al gobernador y los demás cayó. Un helicóptero se ha caído, un helicóptero ha caído. ¡Dios mío! Es un helicóptero militar", dijo.

El alcalde relataba en la transmisión la visita que hacía Alfonso Navarrete con Alejandro Murat para supervisar las condiciones tras el sismo de 7.2 que se registró este viernes. Luego, el accidente rompió con la entrevista.

[🔊 Activa el audio]

📞 RELATO DE DESPLOME DE HELICÓPTERO EN VIVO

El momento en que el presidente municipal de Jamiltepec relata el desplome de un helicóptero. Escucha el momento completo aquí → https://t.co/WcNQslssUO pic.twitter.com/C2hRbJNgFQ — CNN en Español (@CNNEE) 17 de febrero de 2018

"Ay no puede ser, hay niños muertos A ver, acerquen la patrulla, la ambulancia, llévenselos por favor. Por favor acerquen los carros, saquen a los niños. Ay no puede ser, Dios mío... Dios mío", se le escuchaba decir a Cruz mientras CNN trataba de corroborar de qué se trataba.

El conductor Mario González le permitió al edil que contara lo que veía pero la tragedia se lo impedía. Luego de los gritos de desesperación, Cruz pidió disculpas y colgó.

"No puede ser, no puede ser, no puede ser... disculpa", fueron las últimas palabras en vivo.

CNN transmitía en vivo cuando el helicóptero donde viajaba el Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete se desplomó. pic.twitter.com/iscmNIve1I — Urielfdez (@urieelfdez) 17 de febrero de 2018

Hasta la tarde de este sábado por el accidente suman 14 muertos. Los funcionarios resultaron con heridas leves.

La aeronave cayó sobre una camioneta del transporte público, en un terreno que era utilizado por los pobladores de la Colonia Aviación para resguardarse tras el sismo de 7.2. En lugar perdieron la vida 13 personas, entre ellas una niña de 10 años y un bebé; y una víctima más murió en el hospital cuando recibía atención médica.