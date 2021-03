No quiero un espectáculo: AMLO se vacunará contra el Covid-19 en privado la próxima semana

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que por prescripción médica se aplicará la vacuna contra el Covid-19 la próxima semana, pero lo hará en privado.

"No les voy a decir porque no quiero que se haga un espectáculo. Solo iré a donde me toca y ya".

El mandatario detalló que ya se realizó un estudio previo en donde muestra que sí creó anticuerpos luego de contagiarse contra el coronavirus en enero, sin embargo, los médicos le recomiendan que se aplique la vacuna.

"Ya me hicieron estudio previo, me sacaron sangre para ver cuantos anticuerpos tengo, no hay problema, tengo anticuerpos, pero recomiendan que sí me debo de vacunar".