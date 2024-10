No soy un peligro: García Luna pide compasión a Juez

Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en México y detenido en Estados Unidos, solicitó clemencia en una carta dirigida al Juez Brian Cogan, quien le dictará sentencia el día de mañana en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn en Nueva York por delitos relacionados con el crimen organizado.

“Su señoría, con el más profundo de mis sentimientos, le solicito respetuosamente me permita regresar lo antes posible con mi familia y reincorporarme a la entrañable sociedad a la cual respeto y pertenezco”, dice uno de los párrafos de la carta a mano de García Luna.

Este es el segundo escrito del exfuncionario en el sexenio del expresidente Felipe Calderón: en el primero con fecha del 13 de septiembre; García Luna se declaró inocente y señaló al entonces gobierno de Andrés Manuel López Obrador de estar relacionado con el narcotráfico en México; en esta segunda carta, asegura el ex secretario que no representa una amenaza para la sociedad.

“Yo nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad, mis valores, convicciones, conducta e historia de vida, no tienen ningún registro criminal, todo lo contrario. El dinero sucio, los malos hábitos, la mala conducta no se pueden ocultar, inclusive en condiciones extremas”, expone en su carta García Luna y que fue compartida la tarde de este 15 de octubre.

El exfuncionario expuso que es el mexicano con más reconocimientos y condecoraciones por su trabajo en combatir al crimen organizado; mismas que no podría haber ganado si hubiese tenido vínculos con la delincuencia organizada.

“Impensable tener ese nivel de responsabilidad, información de Estado y de seguridad regional hemisférica, sujeto a niveles de control y vigilancia del más alto nivel y al mismo tiempo tener contacto o vínculos con criminales por lucro; son dimensiones totalmente inconcebibles, fuera de la realidad”, dice la carta del ex secretario de Seguridad.

García Luna expone en su carta que lleva 58 meses detenido en una cárcel de Estados Unidos en condiciones, que asegura, son “infrahumanas”.

He presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad, fui contagiado de Covid-19, sin medicamentos, fui segregado a casi un año a celdas de castigo, sin haber violado alguna norma al reglamento

Genaro García Luna

Finalmente, la carta también hace una crítica a la reforma judicial que promulgó el Gobierno de México el 15 de septiembre y asegura que los busca esa modificación constitucional es encarcelar a quienes no siguen la línea de la llamada Cuarta Transformación.

“Mi país está sufriendo una gran convulsión, se acaba de desmantelar el Poder Judicial del País, se busca encarcelar a los que combatimos a sus aliados políticos vinculados con el narcotráfico, México está entrando en una etapa muy peligrosa”, asegura desde una cárcel norteamericana Genaro García Luna en cinco cuartillas escritas a mano.

La sentencia en contra de García Luna está pactada para mañana 16 de octubre luego de que fue aplazada en diversas ocasiones a petición de la defensa del ex secretario de Seguridad en México.

La Fiscalía estadounidense pidió el mes pasado la cadena perpetua para García Luna pero la defensa del exfuncionario dijo que darle prisión de por vida sería “una injustificada disparidad de sentencias” y solicitó que se dictara una pena de 20 años al ex secretario de Seguridad.