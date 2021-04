No todo es Covid: Gatell se presenta en mañanera con catarro, tos y sin cubrebocas

Mormado, con un poco de tos y sin cubrebocas, se presentó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al parecer un riesgo para los asistentes de la "mañanera" debido a la pandemia, el funcionario que apareció sin protección, pero con síntomas de una enfermedad respiratoria, reveló que padece de un catarro común y destacó que "no todo es Covid".

"Hoy tengo un catarro común. Aprovecho para hacer un mensaje: No todo es covid, el catarro es una infección respiratoria causada por un rinovirus, a todos nos puede dar en esta temporada, dura de ocho a diez días".

López-Gatell recordó que en febrero fue paciente Covid y destacó que actualmente se encuentra bien, pues su cuerpo generó anticuerpos, lo cual puede comprobar porque es voluntario de un estudio que muestra la cinética de éstos en personas recuperadas.

“Tengo evidencia de que generé anticuerpos, soy parte, voluntario de un estudio de la cinética de los anticuerpos, es decir en qué tiempo aparecen los anticuerpos, afortunadamente generé anticuerpos muy rápidamente".

El funcionario hizo un llamado a la población para vacunarse contra el coronavirus, al mismo tiempo de asegurar que con 52 años de edad, ya es parte del sector que comenzará a recibir el antígeno.

"Hay que vacunarse en un tiempo razonable, no es deseable inmediatamente, hay que dejar pasar 30 días. Yo tengo 52 años, por supuesto me voy a vacunar en el momento que me toque".