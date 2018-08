Nos quedamos sin partidos, asegura Romero Hicks

“En la pasada jornada electoral, prácticamente todos los partidos perdimos. Y quien obtuvo la mayor cantidad de votos –lo digo con mucho respeto-, es un individuo, que hoy es el Presidente electo, pero no es un partido político. Nos quedamos sin partido”, aseveró el diputado electo Juan Carlos Romero Hicks (PAN).



A pesar de la derrota que le significó al PAN las pasadas elecciones, el blanquiazul llega como la fuerza más grande entre los partidos, afirmó el legislador, después de recibir la credencial que lo acredita como diputado federal.

“Necesitamos entender que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado y que nadie es el dueño absoluto de la verdad”.

Señaló que más allá de los números de los diferentes grupos que estarán interactuando, “todos podemos aprender y entender que nadie tiene la representación mayoritaria absoluta, porque aún el señor Presidente electo, del padrón total obtuvo el 33.7% de los votos. Dos de cada tres mexicanos no votaron por él”.

Adelantó que su bancada impulsará el Parlamento Abierto “para que esto se vea como la casa de todos, que haya una interacción muy fructífera para que haya un gran diálogo y tener mejores decisiones”.

Precisó que hay una serie de principios que no son negociables como el Federalismo. “Aquí tenemos que fortalecer el Pacto Federal. El Municipio no es menos que el Estado y el Estado no es menos que la Federación y la Federación no es más que los otros.

“Son órdenes de gobierno, no es una escalera jerárquica. Y las potestades del Congreso de la Unión también son muy importantes”.

Sobre la posibilidad de asumir la coordinación de la bancada, señaló que eso lo determinará el presidente del PAN. “Deseo que quien esté al frente pueda tener características de humildad, prudencia, inclusión y sobre todo, gran capacidad de interlocución con el Grupo”.

FERNANDO HERRERA, CON CORTÉS

El diputado Marko Cortés es la mejor opción con la que cuenta el PAN para convertirse en su nuevo dirigente. “El partido requiere de un líder capaz, hecho en casa, que tenga historia de triunfos y derrotas, que haya vivido sus diferentes etapas cuando tenía el poder, lo entregó y lo volvió a conquistar. Marko tiene esa experiencia. Ha estado en las buenas y en las malas; ha ganado campañas, se ha formado en el partido, en la talacha y eso gusta a la militancia”, consideró, por otra partel el senador Fernando Herrera Ávila.