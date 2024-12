García Harfuch descarta coches bomba en explosiones de Culiacán: fueron drones con explosivos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya investiga las explosiones registradas esta madrugada en Culiacán, Sinaloa, informó el titular de esa dependencia, Omar García Harfuch.

“Se descarta que haya sido un coche bomba, al parecer es un artefacto con un tipo dron, sí hay un vehículo incendiado. No hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras, no se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba”, dijo en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Esta madrugada se registraron explosiones y disparos en el sector de La Limita de Itaje, en Culiacán.

En la zona se localizó un coche incendiado que fue apagado por bomberos; la zona fue delimitada por elementos del Ejército mexicano, esto según reporteros locales.

García Harfuch descartó que se trataran de coches bomba, pero investigarán si fueron drones. El funcionario anunció que más tarde se darán detalles puntuales de lo que pasó hoy en Culiacán, Sinaloa.

La capital de Sinaloa está por cumplir tres meses de enfrentamientos entre los grupos delictivos Los Chapitos y Los Mayos, lo cual comenzó el 9 de septiembre cuando Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, entregó a Ismael El Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses.

Según García Harfuch, los hechos de violencia ya no ocurren en el centro de Culiacán, sino afuera de la ciudad, por lo que se enfocarán ahora en delitos como robo de automóviles y robos a tiendas.