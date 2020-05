Opinión de exsecretarios de Salud sobre Covid-19 tiene que ver con intereses políticos: AMLO

Ante las declaratorias de los exrectores de Salud sobre el manejo de las cifras en la emergencia sanitaria por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su opinión tiene que ver con intereses políticos y partidistas.

"Tienen que ver con intereses políticos, partidistas, todos ellos estuvieron en gobiernos de partidos opositores a nuestro gobierno (...) es natural que no vean con buenos ojos lo que estamos haciendo”.

El mandatario reiteró que respeta las opiniones de todos pues “tienen derecho a manifestarse, criticar. Es un gobierno democrático, respetuoso de todos los puntos de vista”.

Aseguró que ya los mexicanos saben quién es quién en el tema de salud, sobre todo en lo que dejaron y cómo está el sistema de salud.

“No miento, lo estamos levantando. Lo dejaron en ruina, imperó la corrupción, se robaban el dinero de las medicinas y hay cientos de hospitales inconclusos, hay un cementerio de centros de salud abandonados en Oaxaca, Chiapas, Yucatán (...) hemos hablado, no sé quién era el secretario de salud en ese entonces, me tocó ir a un historial en Ciudad Juárez donde pusieron la fachada con escenografía, se cortó el listón y lo dejaron en obra negra”.

“Eso que llamaban Seguro Popular, no era seguro ni era popular porque no había médicos y medicinas, además que había mucha corrupción”.

Finalmente destacó que pese a las críticas, "es la gente la que tiene que opinar sobre esto".

Además, reconoció la labor y trayectoria del actual secretario de Salud, Jorge Alcocer, así como de el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

"Nosotros tenemos mucha confianza al Doctor Alcocer, que es un científico y además un hombre honesto, no me vayan a decir que no sabe de medicina (...) Gatell es un hombre culto, conocedor de medicina, investigador, una gente honesta, humanista, con una postura a favor de la gente, a favor del pueblo, no a favor del mercantilismo que desgraciadamente también llegó a predominar en el periodo neoliberal, en lo relacionado con la salud, como se decía antes de los médicos que sólo buscaban enriquecerse, eso no es Alcocer ni Hugo López-Gatell, es totalmente otra cosa".





