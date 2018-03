Organizaciones civiles piden seriedad en la Ley de Propaganda

Las organizaciones ciudadanas demandaron que se legisle con seriedad la Ley de Propaganda Gubernamental, porque las audiencias son parte del proceso de la sentencia que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación; debe contener propuestas innovadoras sino se corre el riesgo de caer en la simulación, demandaron los activistas.

Así lo señalaron Justine Dupuy, de Fundar y Ricardo Luévano, de Artículo 19 México, en las Audiencias Públicas sobre la Ley en materia de Propaganda Gubernamental en el Senado de la República.

Luévano advirtió que hay iniciativas que pretenden perpetuar las malas prácticas, no se contempla un mecanismo de rendición de cuentas; no se impide que la Secretaría de Gobernación quede en el centro de la ley y no se consideran sujetos obligados a personas físicas y morales que reciben recursos públicos asociados a la publicidad oficial.

Mariana Campos, de México Evalúa, dijo que el actual proceso legislativo tiene 3 complicaciones fuertes: fechas, formas y fondo.

El tema de fondo es el control de los gastos públicos. Consideró que el Sistema de Control Presupuestario está fracasado. Es opaco. “Y las iniciativas no contemplan estas deficiencias”.

En San Lázaro

Mientras tanto, el coordinador de los diputados del PAN en San Lázaro, Marko Cortés, adelantó que su grupo parlamentario presentará esta semana una segunda iniciativa sobre la ley de publicidad gubernamental, que debe aprobarse a más tardar el próximo 30 de abril.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) expresó su expectativa de que la nueva propuesta de su bancada sea considerada para la elaboración del dictamen por parte de la Comisión de Gobernación.