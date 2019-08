PAN exige saber la verdad sobre accidente de Martha Erika Alonso y Moreno Valle

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, acusó que el Gobierno federal le apuesta al olvido en el caso de la muerte de la gobernadora poblana Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

Por esto, pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que interceda ante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que éste investigue y llegue hasta sus últimas consecuencias en este caso, donde la gobernadora poblana y su esposo murieron hace ocho meses al estrellarse el helicóptero en el que viajaban.

“Ya son ocho meses y parece que el gobierno le apuesta al olvido, pero Acción Nacional no dejarán de exigir que se conozca la verdad. Porque si no fue el mal clima, si no falló el helicóptero y los pilotos eran expertos, empezamos a sospechar que alguien lo hizo y queremos saber entonces quién fue”, dijo.

Durante el primer informe legislativo de la senadora panista Kenia López Rabadán, Cortés Mendoza solicitó a Luis Raúl González Pérez que acoja su solicitud de saber la verdad en torno al choque del helicóptero donde murieron los panistas, pues aseguró que el Gobierno federal le apuesta al olvido ante este caso.

Política Derechos Humanos no son patrimonio de partidos políticos o personas: CNDH

“Simplemente pareciera que el gobierno apuesta al olvido y hoy hay que volver a exigir, porque es nuestro derecho hacerlo, saber la verdad, qué fue lo que ocurrió”, sentenció el presidente del PAN.

“Que no se deje presionar, que no se deje someter, así como lo has hecho bien estimado Raúl al cargo que hoy dignamente representas”, puntualizó.

También hizo votos para que el Senado garantice la elección del nuevo presidente de la CNDH y dijo al respecto que está soberanía “va a tener en breve una altísima responsabilidad, confirmar a renovar a quien se encuentra y ha desempeñado dignamente el cargo de presidente de la Comisión Nacional Derechos Humanos. Para la fortuna de México se quiere mayoría calificada”.

Por lo anterior, hizo un llamado al presidente López Obrador para que se abstenga de colocar a un incondicional en la CNDH y reiteró: “queremos una Comisión Nacional de Derechos Humanos auténticamente autónoma, no dependiente ni sometida a los intereses del Ejecutivo federal”, concluyó.