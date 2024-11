Patricia Aguayo se inscribirá en elección judicial para contender por el cargo de magistrada

Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, anunció que se inscribirá en la elección judicial para contender por el cargo de magistrada, con el objetivo de demostrar si habrá mano negra de Morena en la sección de candidatos.

Al participar en el Encuentro Ciudadano donde el Frente Cívico Nacional decidirá convertirse en partido político, Aguayo dijo que se inscribirá en los tres comités de evaluación de candidatos para verificar el proceso.

“Yo me voy a inscribir para participar en la elección por el cargo de magistratura. Es para lo que me voy a inscribir en los tres comités (...) Si no nos escogen es evidentemente que va a haber mano negra de Morena y es lo que queremos demostrar”, sostuvo.

México Presidencia califica como innecesaria la prórroga para elecciones judiciales

La vocera rechazó que los jueces y magistrados hayan prohibido a los trabajadores inscribirse en la elección judicial, como acusó el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, y el ministro en retiro Arturo Zaldívar.

“Lo que ha dicho Zaldívar, lo que ha dicho Fernández Noroña, lo que ha dicho Monreal, es una gran mentira. Al contrario, nuestros magistrados, nuestros jueces, nos están invitando, nos están incentivando para que nos inscribamos. Nadie nos ha prohibido ni nos ha intimidado para que acudamos a esas inscripciones para participar y obtener en su momento el puesto de magistrado o de juez”, dijo.