¿Qué papel jugaban las empresas fachada en el caso Pegasus?

Un entramado de empresas fachada y autoridades involucradas en la contratación del sistema Pegasus, utilizado para espiar a políticos y periodistas- entre 2012 a 2018- fue señalado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, Banobras, los gobiernos de Veracruz, con Javier Duarte, y del Estado de México, pagaron a empresas de seguridad por la contratación de software y hardware de espionaje por un monto de 5 mil 914 millones 44 mil 850 pesos.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se adquirió el programa por un monto de 32 millones de dólares, con el que se vigilaría a periodistas y activistas de derechos humanos.

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Fiscalía General de la República solicitó información al Gobierno de México sobre todas las dependencias afectadas por Pegasus como parte de una indagatoria con miras a esclarecer los casos de espionaje.

El mandatario informó que entregará a la FGR los contratos relacionados con la adquisición del sistema de espionaje durante las dos administraciones pasadas, pues "espiar es un delito y cuesta mucho dinero".

La FGR dio a conocer que tiene debidamente probado un primer “caso judicializable” de la utilización del equipo Pegasus para espiar a múltiples personas, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia, durante la administración de Peña Nieto.

Por lo pronto, señaló que entre los personajes espiados en la pasada administración destaca Manuel Mondragón y Kalb, comisionado de Seguridad en la administración de Peña Nieto.

¿Cómo operaba la red de empresas fachada?

Nieto Castillo informó que cuando Jesús Murillo Karam era titular de la entonces PGR, Tomás Zerón de Lucio signó un contrato por 32 millones de dólares para el uso del sistema de espionaje Pegasus, con dos empresas mexicanas, Tech Bull y Balam Seguridad Privada.

“Grupo Tech Bull, una empresa con características de fachada, constituida por Balam Seguridad Privada, contrató durante el año 2014, con la Procuraduría General de la República (PGR), particularmente con Tomás Zerón, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus para efecto de espionaje telefónico”, indicó el funcionario.

Desde la administración de Felipe Calderón se contrataron, a través de Genaro García Luna los primeros sistemas de espionaje; durante 2014, la entonces PGR, a través de Tomás Zerón contrató Pegasus para espiar teléfonos; sin embargo, ese no ha sido el único servicio utilizado en México para vigilar a la población.

El titular de la UIF detalló que en las empresas relacionadas con la venta del software malicioso hay inusualidades detectadas en el sistema financiero que ya son investigadas por la unidad a su cargo, por lo que ejecutarán el bloqueo contra las personas físicas y morales involucradas.

"No solamente se trata de montos incongruentes, sino también que estas cuentas concentradoras del gobierno federal por montos muy superiores lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción a venderlas a sobreprecio al Gobierno de la República del año 2012 al año 2018, es decir, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto".

¿Cuáles son las empresas fachada involucradas en caso Pegasus?

Las empresas involucradas en el caso son Grupo Tech Bull, Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale, Balam Seguridad Privada y la Constructora del Centro y del Bajío.

“Tech Bull es una empresa con poco tiempo de constitución. Se tiene información que se realizaron compras de equipos que finalmente el grupo Tech Bull reconoce que envía recursos a esas empresas a su vez a Israel e Italia”.

Tech Bull y Balam Seguridad Privada, detalló Castillo Nieto, transaccionan con un grupo de 10 empresas que presentan características de fachada, con escasa permanencia de recursos, accionistas y representantes legales en común, coincidencias en domicilios, que en su mayoría pertenecen a oficinas virtuales, inversionistas relativamente jóvenes y con incongruencia del perfil sociodemográfico.

"Las operaciones fueron realizadas con contrapartes en común, sin relación comercial".

Las empresas del gobierno federal contratan con Grupo Balam, el cual transacciona con empresas fachada cuyos recursos son enviados a Tech Bull, que a su vez tercia los recursos a KBH TRACK, una empresa fachada clave para la compra de Pegasus, pues es la encargada de tratar directamente con NSO Group, la cual elabora el software malicioso, explicó el funcionario.

La FGR llevó a cabo una serie de diligencias y de cateos periciales a la empresa KBH TRACK en la que se obtuvo un disco duro.

Esta empresa habría sido administrada por Víctor “R” y cuyo presunto propietario era el ciudadano israelita Uri Emmanuel “A”, quien huyó del país hace más de dos años.

La dependencia que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero, agregó que se encuentra a la espera de que varios denunciantes puedan aportar sus teléfonos celulares para que, con autorización de un Juez de Control, se extraiga la información correspondiente.

¿Quiénes son "Los Maléficos" y por qué fueron espiados?

El diario The Guardian dio a conocer que al menos 50 personas cercanas a López Obrador, incluida su esposa, hijos, asistentes y un médico, están en la lista de los 15 mil números telefónicos en la mira de dependencias del gobierno mexicano para ser vigiladas por el spywere Pegasus, antes de ser electo presidente de México.

Santiago Nieto informó que en la UIF se encontró un archivo llamado “Los Maléficos” en el que López Obrador aparecía en primer lugar como "El Gallo". Además, en el archivo aparecen la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Alfonso Durazo, así como periodistas que habían sido investigados por la Unidad en administraciones anteriores.

Santiago Nieto descartó que se presentarán denuncias por haber sido víctima de espionaje y señaló que desde que conoció a López Obrador concordaron en que la venganza no debe ser el objeto de vida una persona, sino la justicia.

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa también pudieron ser objetivos de intervención. Entre los activistas cuyos números telefónicos figuran en la lista de objetivos para Pegasus se encuentran Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes secuestrados; Cristina Bautista, madre de uno de los desaparecidos; Felipe de la Cruz, familiar de cuatro víctimas de esta tragedia y vocero del movimiento; así como Melitón Ortega, tío de un desaparecido más de este movimiento.

¿Qué es el Pegasus Project?

Diversos medios de información difundieron una investigación, denominada Pegasus Project, obtenida por Forbidden Stories y Amnistía Internacional (AI), donde revelaron que al menos 37 contactos, de una lista de 50 mil teléfonos móviles, fueron infiltrados con el programa de software, y este habría alcanzado a periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de países como México, India, Hungría y Marruecos.

Mil contactos habrían sido identificados, entre ellos, 65 altos cargos de empresas, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos, incluidos jefes de Estado y de Gobierno.

The Guardian aclaró que el hecho de que los números de teléfono estén incluidos en la lista no significa que hay sido hackeados, pero sí muestra que los dueños eran personas de interés para quienes adquirieron a tecnología de espionaje.

Spyware, o software espía, es un término utilizado denominar a una categoría de software malicioso, o malware, que busca recopilar información de la computadora, teléfono u otro dispositivo de otra persona.

El programa puede utilizar debilidades de seguridad para hackear dispositivos con poca protección. Algunos malware son muy sofisticados y se enfocan en fallas de software que pueden permitir que se espíe incluso teléfonos nuevos con medidas de seguridad avanzadas.

La posición de NSO ha sido siempre la misma: el software tiene fines de uso para seguridad nacional e investigaciones penales; sin embargo, algunos de los datos encontrados en algunas investigaciones a nivel internacional se relacionan con delincuentes internacionales.

En la investigación del proyecto Pegasus participan: The Washington Post, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, The Guardian, Daraj, Direkt36, Le Soir, Knack, Radio France, The Wire, The Organized Crime and Corruption Reporting Project, Haaretz , PBS Frontline, Aristegui Noticias y Proceso.