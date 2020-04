Pese a emergencia sanitaria, AMLO no modificará las mañaneras

El presidente Andrés Manuel López Obrador no modificará sus conferencias mañaneras; “yo tengo que estar informando porque se necesita, se requiere y también porque la gente necesita tener información, estamos gobernando con la gente’’.

Política Llama AMLO a empresas a obedecer medidas sanitarias

“Pero también para contrarrestar las noticias falsas, el alarmismo’’, dijo el mandatario al responder sobre un cambio de formato al entrar la fase crítica de la emergencia sanitaria.

Al respecto comentó que vio una portada de una revista (Proceso). “Si viviera don Julio –Scherer García- se volvería a morir’’.

“Se enojan mucho conmigo, pero siempre digo lo que pienso y también lo digo con todo respeto, es Alarma, aquella revista de los tiempos de mis paisanos los (José) Pagés, que tenían Alarma, pero tenían Hoy, Siempre’’.

Y muy buenos periodistas, don Regino le hizo una entrevista a Francisco Villa antes de que lo asesinaran, que es de lectura obligada, pero tenían o había ese tipo de revistas, recordó.

Lo siento mucho, prosiguió el mandatario, pero lo tengo que decir. “Es como metiendo un cuerpo ¿a dónde?, ¿a un horno?’’. El vocero presidencial Jesús Ramírez corrigió: es un crematorio, en referencia a la portada de la revista Proceso.

“Y me van a decir que es censura. No, y ofrezco disculpas, pero no lo puedo omitir. Ahora sí, rienda suelta al análisis. Está bien, es libertad de expresión por encima de todo, sin escrúpulos morales, sin ética. Y yo no censuro nada, nada, nada, prohibido prohibir, pero sí hay que debatir todo esto. Es lo mismo de los que no cumplen con las reglas sanitarias. No es nada más el que se les multe, eso hasta se ríen, les produce cosquillas. No, que aquí se diga, es mejor. Entonces, ya. Ya, porque está fuertísimo’’.