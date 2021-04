Piden renuncia del titular de Insabi por ocurrencias sobre contratar personal con primaria

La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado pidió la renuncia del titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer, debido a que no reúne el perfil y la muestra son sus "ocurrencias", como pretender contratar personal con primaria y secundaria para diagnosticar padecimientos en comunidades.

Este miércoles, El Sol de México dio a conocer que para ello el instituto que dirige Juan Antonio Ferrer creará la figura de gestores comunitarios, que serán los encargados en sus comunidades del cuidado de la salud individual y familiar, el control sanitario ambiental, la promoción de la salud mental y la prevención de la violencia, las adicciones y los accidentes.

➡️ Insabi contratará a personal con primaria

Al respecto, la secretaria de la Comisión de Salud en la Cámara alta dijo de Ferrer que es un empleado del presidente y está bien, "pero también se vale tener las capacidades; es una estrategia más política y de clientelismo de Morena, por lo que Ferrer tiene que renunciar''.

Sociedad Crean burocracia para compra de medicinas

La panista recordó que son muchas instituciones ya creadas para diagnosticar situaciones de violencia, adicciones y otro tipo de padecimientos de la población. "Insisten en llevarnos para atrás, en tratarnos como ignorantes, en el retroceso total. Ignoran qué son muchas instituciones dedicadas a eso''.

"No pueden estar viendo temas de salud mental quienes no están capacitados para ello, si no tienen personal, nosotros podemos ayudarlos, en Aguascalientes tenemos profesionales; instituciones ya hay, gente ya hay, no puede ir personas que no están capacitados. No se trata de discriminar, hay realidades, comentó Márquez Alvarado.

"Pero si Ferrer no tiene el perfil, que le podemos pedir, definitivamente no sabe de lo que está hablando. El programa social que estoy trabajando es de prevención de adicciones pues hay una realidad terrible y si no mejora la economía de las familias las cosas no van a cambiar''.

Y si quieren darle trabajo a las personas con primaria y secundaria, que los ponga a hacer deporte y otro tipo de actividades que si genere un beneficio real a la población, ''porque por más que los envíes a trabajar, pero si no saben de acciones y de salud mental, no van a poder''.