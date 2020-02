Con plataforma VIH, IMSS atenderá quejas ante protestas por falta de medicinas

Ante las protestas contra el desabasto de medicamentos para VIH, el IMSS informó que se generó la plataforma interactiva VIH-IMSS donde los derechohabientes podrán consultar sobre los tratamientos antirretrovirales y atención de quejas.

El Seguro Social afirmó que “está abierto al diálogo para atender, una a una, todas las quejas y demandas desde el punto de vista médico y del abasto de medicamentos”.

Manifestantes que exigen medicamentos y atención a personas con VIH, se manifiestan en Paseo de la Reforma, mantienen cerrado los 4 carriles de la avenida.



Ante ello, invitó a entablar un diálogo para encontrar los mecanismos que solucionen las demandas de los derechohabientes que viven con VIH.

“Si existen casos concretos de pruebas de detección VIH que no se hayan aplicado a los derechohabientes del Instituto, es importante darlas a conocer para que el IMSS las atienda y resuelva, una a una”, señaló en un comunicado.

Refirió que en la plataforma interactiva se informa que entre el 16 de enero y el 15 de febrero de 2020, “el surtimiento oportuno de recetas fue de 96.5%, lo que nos indica que se están restableciendo los niveles de surtimiento”.

Asimismo, detalló que hay 63 mil pacientes que viven con VIH atendidos por el Seguro Social, del cual el 70% ya cuenta con medicamento y “se han mejorado los protocolos de atención”.

Además, pone a disposición de los derechohabientes el servicio telefónico a través del número gratuito 800 623 2323, en un horario de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.

"Queremos vivir"

"Si no tenemos medicamentos, no vivimos. Queremos vivir, queremos que no se nos niegue el tratamiento", expresó Aldair Jiménez, activista, paciente y quien junto con decenas de integrantes de organizaciones civiles y representantes de derechos humanos cerraron Paseo de la Reforma como protesta tras meses padeciendo escasez de fármacos.

De acuerdo con Jiménez, quien forma parte de la organización Inspira Cambio, desde hace aproximadamente dos meses varias asociaciones civiles han recibido unas mil quejas y denuncias por falta de antirretrovirales en esta institución.

Pero esos, dicen, son solo los casos documentados. Sin embargo, aseguran que en el país hay muchos casos más.

"Los pacientes del IMSS están abandonados, están sufriendo la omisión de una institución que les quita su dinero sin dar nada a cambio, ni siquiera lo más básico que es dar su atención integral", aseguró Alaín Pinzón, defensor de los derechos humanos y coordinador del grupo de apoyo comunitario VIHveLibre.

El activista denunció que la situación es preocupante debido a que desde que comenzó el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador en el IMSS ha habido escasez incluso de pruebas de CD4 y carga viral.

Pero además del desabastecimiento, los activistas reclamaron que los medicamentos que proporciona el instituto son obsoletos, lo que evita que los pacientes tengan una atención correcta a su enfermedad.

"¿Qué está esperando el IMSS, qué espera Zoé Robledo (titular del IMSS), qué espera el presidente de México?" para atender a estos pacientes, cuestionó Pinzón.

