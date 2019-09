Policías federales dan “tregua”; amenazan con más bloqueos

Ante la proximidad de la extinción de la Policía Federal (PF), los cerca de 10 mil elementos que se resisten a ingresar a la Guardia Nacional (GN) han detenido de manera momentánea sus movilizaciones en la Ciudad de México con motivo de las fiestas patrias, pero el martes amenazan con tomar acciones si no hay algún arreglo sobre la liquidación que solicitan.

Fuentes consultadas por El Sol de México señalaron que hasta ahora no hay ningún tipo de acuerdo por parte de los “policías rebeldes” con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), aunque sólo se resolvió “el detener las movilizaciones por estas fechas”.

Indicaron que esperan sentarse de nueva cuenta con el secretario Alfonso Durazo o con el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, el próximo martes y con ello definir la hoja de ruta para dar una solución real y concreta a este conflicto que estalló el pasado 3 de julio.

“Hasta ahora el único acuerdo al que llegamos fue que en esta fecha de puente no realizaríamos ninguna movilización para no afectar a los ciudadanos en el puente, pero nada más. No hemos llegado a ningún tipo de acuerdo”.

El bloqueo a los accesos de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es la segunda manifestación más importante que han llevado a cabo los policías federales desde que decidieron no unirse a las filas de la GN el 3 de julio, donde efectuaron un paro de labores en el Centro de Mando de Contel, bloquearon los accesos a la capital y en los Centros de Mando en los estados.

La situación a la que se enfrentan los policías federales es que han solicitado a las autoridades una indemnización para los cerca de 10 mil elementos, pero el gobierno federal no acepta esta propuesta, sino que les ofrece 10 opciones de cambio como el Servicio de Protección Federal y el Sistema Penitenciario, entre otros.