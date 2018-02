Felipe Calderón ayudará en mi campaña rumbo a la presidencia: Zavala

Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente, reveló que Felipe Calderón va a ser parte de su campaña rumbo a los Pinos.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la candidata independiente manifestó sentirse contenta por haber obtenido las firmas para la boleta de las elecciones 2018.

"Quiero agradecer a toda la gente que me brindó su apoyo porque gracias a ellos soy la única mujer en la boleta.

Ahora que hemos conseguido las firmas, diseñaré mi campaña y al equipo que estará conmigo. Felipe Calderón me va a ayudar en mi campaña rumbo a la presidencia".

Al opinar sobre los demás candidatos independientes que tambien consiguieron estar en la boleta, Zavala manifestó lo siguiente: "Respecto a los candidatos independientes por el camino recorrido pero ,mis contendientes son 3 Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade".

"Esto apenas comienza , yo no le quito votos a nadie pero es claro que lo que me divide de los otros candidatos es mi estilo de hacer las cosas. AMLO Representa una amenaza, Anaya ha traicionado a México y Meade representa a la corrupción".

"Siempre he luchado contra el PRI, contra ese pasado de corrupción y lo que único que presumen de Meade es que ha sido servidor público", reiteró.



Por otro lado, la candidata independiente afirmó que ella es una demócrata y que dialogará con todos, "es importante que México regrese a su identidad, a sus valores. Soy una mujer católica que tiene valores cristianos como el matrimonio entre el hombre y la mujer pero respeto las leyes que ahora existen".

En relación al tema de la mariguana, Margarita fue firme en su opinión: "apoyo su uso medicinal pero no de carácter recreativo. Creer que legalizar la marihuana reduce la violencia me parece un acto de gran irresponsabilidad, no es la salida".

Finalmente, aseguró que será la primera presidenta de México y que transformará al país para un mejor futuro.

