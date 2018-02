AMLO promete que se conducirá de forma pacífica para la transformación política

QUERÉTARO, Qro.- (OEM-Informex).- Será de manera pacífica que se logrará la cuarta transformación política más importante del país, sostuvo el precandidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador.





Urgió a la unidad del pueblo esto al sostener que a su propuesta ya se suman militantes de todos los partidos.





“Ya la gente tomó la decisión de votar por nosotros y que nosotros vamos a actuar con mucha responsabilidad, no vamos a perseguir a nadie, no va a haber venganzas, nos hace falta la unidad en México para enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, estoy llamando a la unidad de todo el pueblo, he venido diciendo que olvido no, perdón sí, que tenemos que unirnos los mexicanos, la patria es primero… más adelante voy a sacar mi pañuelito blanco para convocar a todos a que unidos, logremos el renacimiento de México. Cuando les digo llamar a la Unidad es a todos, a todos y también pedir disculpas si mis palabras ofenden”.









Aclaró que por unidad se refiere, principalmente, a que todo el pueblo se una, pero que también se requiere de unidad en “la llamada clase política”, en los sectores de la sociedad civil, en el empresariado, entre comerciantes y con los medios de comunicación.









“Vuelvo a hacer un reconocimiento a los medios de comunicación que se han portado muy bien, al grado de que la guerra sucia no funciona, se les mojó la pólvora a los de la guerra sucia, porque los medios de información ya no son conducto para difundir calumnias ni para manchar… están más cercanos al pueblo y más distantes de la mafia del poder”.









Argumentó que Morena se mueve por principios y convicciones, no por un deseo por obtener puestos, aunque sea “el más importante” y sostuvo que a dos días de finalizar sus actividades de precampaña, MORENA ya registra una aceptación de 30 por ciento, esto en las últimas encuestas realizadas vía Facebook.





Lo anterior en entrevista posterior a un mitin político en Plaza de Armas, previo al cierre de precampaña, programado para el domingo, en Guadalajara. Durante su presentación, reiteró propuestas como revertir la Reforma Educativa, eliminar las pensiones a los ex presidentes, deshacerse del avión presidencial y quitar los altos salarios, pues los ministros dela Suprema Corte perciben sueldos de 650 mil pesos mensuales, sin que “hayan hecho algo por el pueblo”, toda vez que “trabajan a favor de la minoría”, que dijo, son los corruptos.





También se comprometió a encabezar una presidencia itinerante, para no perder la comunicación directa con la gente y no vivir en Los Pinos, para que esa infraestructura sea aprovechada por la ciudadanía, de manera turística. Enfatizó la necesidad de erradicar la corrupción que, de acuerdo al Banco Mundial se lleva el 20 % del presupuesto anual, equivalente al billón de pesos al año. Dijo estimar que la pérdida real oscila en los 500 mil millones de pesos, recurso que se traduciría en mejores salarios para maestros, enfermeras, policías y aumentar el jornal para campesinos.