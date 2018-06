7 frases que dieron mucho de qué hablar en el tercer debate presidencial

Luego de casi dos horas de intercambio de ideas, puntos de vista y acusaciones, concluyó el tercer y último debate de candidatos presidenciales organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En este tercer encuentro, efectuado en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida, Yucatán, los aspirantes respondieron preguntas enviadas por la población vía redes sociales y sin duda las acusaciones que señalaron mutuamente enfrascaron la discusión.

A continuación te dejamos las frases destacadas. (Y acá puedes encontrar el análisis del minuto a minuto)

Andrés Manuel López Obrador

"Yo que culpa tengo que estén empatados en el segundo lugar"

"Yo qué culpa tengo que estén ustedes empatados hasta abajo": Andrés Manuel.

"Yo qué culpa tengo que estén ustedes empatados hasta abajo": Andrés Manuel.

Durante el #DebateINE, dijo no es posible que busquen remontar 30 puntos en el encuentro:

Jaime Rodríguez "El Bronco"

"Me divierto con ustedes, dale un beso. México necesita de la unidad de todos no de los pleitos, se pelean entre ellos y no dan soluciones"

"Me divierto con ustedes… Ahora dale un beso. México necesita de la unidad de todos, no de los pleitos", dice 'El Bronco' luego de que Ricardo Anaya atacara a López Obrador mostrando una página web donde dice tener pruebas en su contra.

"Correremos a los flojos del gobierno, incluyendo a estos tres para darle educación a los jóvenes"

El pleito Anaya-AMLO

"Yo no soy corrupto cómo tú": AMLO a Anaya

"Te has convertido en lo que tanto criticabas": Anaya a AMLO

#DebateINE "Te has convertido en lo que tanto criticabas": @RicardoAnayaC a @lopezobrador_

José Antonio Meade

"Uno de los gobernadores más corruptos que hemos tenido es Andrés Manuel"

@JoseAMeadeK: "Uno de los gobernadores más corruptos que hemos tenido es Andrés Manuel". @AMLO: "¿Yo qué culpa tengo de que estén empatados...y piensen que van a remontar 30 puntos?"

Ricardo Anaya

"Me han atacado tanto porque yo sí he dicho que los voy a llevar a la justicia, tú Meade y Peña Nieto enfrentarán a la justicia"