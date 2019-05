A AMLO no le gustó la iniciativa para que el Ejército lo cuide

Al presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que cuando era candidato, era custodiado por dos o tres personas, pero no le gustaba porque no lo dejaban acercarse a las personas y tenía que estar al pendiente de que no maltrataran a quienes le querían entregar una carta o comentarle sus inconformidades.

“Ni era yo presidente y ya me cuidaban, uno, dos, tres personas, y tenía que estar yo pendiente, volteándolos a ver casi manoteándoles respetuosamente, por el maltrato a la gente, me quitaban tiempo”, dio a conocer en la conferencia mañanera.

El primer mandatario señaló que no le gustó la iniciativa que presentó el senador Dante Delgado, para que elementos del Ejército Nacional sustituyan a la Ayudantía, para proteger al titular del Ejecutivo Federal.

Se pronunció en contra de la propuesta y recordó que, desde antes de comenzar su mandato, pidió la eliminación del Estado Mayor Presidencial porque no quería cercos de seguridad que le impidieran estar en contacto con las personas.

“Vamos a ver qué resulta de ese acuerdo, yo no lo estoy pidiendo. Yo dije desde el principio que iba a crear una Ayudantía, la tengo, 10 mujeres, 10 hombres, me ayudan mucho porque no solo evitan que me apachurren, sino son profesionales”, sostuvo.

Además, explicó que los jóvenes de distintas profesiones también lo asesoran y conocen sus limitaciones, para que pueda seguir recibiendo las peticiones de sus seguidores antes de que arribe al templete en los actos públicos.

“Me apoyan, me ayudan, ese es el sentido de la Ayudantía. Tienen limitaciones, no pueden maltratar a la gente, porque cuando trae uno guardaespaldas abusan, primero no tiene uno comunicación, y se sienten muy poderosos”, aseguró.