A diferencia de Zavala, Meade asegura que él sí gastará recursos para su campaña

El aspirante presidencial José Antonio Meade, dispondrá de los recursos que se otorgan a las campañas de elección, pues aseguró que “nosotros habremos de financiar en términos de ley, no habrá un peso al margen de la ley en el proceso ni en la campaña y habremos de cumplirla en sus extremos’’.

El abanderado de la coalición priísta reaccionó así a la decisión de Margarita Zavala, de renunciar al financiamiento público para su campaña presidencial independiente.

Respecto al debate, del cual dio luz verde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Meade Kuribreña destacó la importancia, no como un ejercicio meramente de contraste, sino como un ejercicio de información.

La mejor manera de que el ciudadano pueda ejercer de manera razonada y puntual su derecho al voto, es que escuche y contraste propuesta y la mejor forma de hacerlo es cuando las podemos contrastar entre nosotros; y cualquiera que no esté dispuesto a hacerlo, seguramente estará preocupado o de no tener ideas o de no de ser capaz de defenderlas’.

En cuanto a carta que los panistas presentaron a la OEA, el abanderado priísta destacó que el tema no son las instituciones y la rendición de cuentas, sino las decisiones que cada quien ha tomado en su vida, en su trayectoria, de las cuales tiene que estar dispuesto a rendir cuentas.

"Aquí los datos están evidentes son, claros, hay quien desde el gobierno hizo negocios que no los puede explicar, que es el caso de Ricardo –Anaya-. Hay quien no puede explicar su modo de vida que es el caso de Andrés –Andrés Manuel López Obrador- De cara al electorado los dos elementos que tienen que dilucidarse y cuando al tiempo de dilucidarse implica o se presume alguna actuación ilegal, pues se tiene que rendir cuentas frente a la autoridad".

Ninguno de los dos es mi caso, yo no enfrento un solo proceso de ningún tipo porque no tengo un actuar ni una decisión que haya sido cuestionada’.

Sobre el muro con Estados Unidos, apuntó que lo ha dicho el presidente –Enrique Peña Nieto-, "lo hemos dicho todos y debemos de seguir claros, en nuestra política de relaciones exteriores, el primer elemento es la defensa de nuestra soberanía y nuestros intereses. Y ahí hay que ser claros, hay que serlo siempre, el país tiene un historial y un prestigio que se ha ganado a pulso y que no podemos permitir que nadie venga a cuestionar, agredir o atacar. En ese tenor hay que ser como se ha sido", refrendó.

Lo que se desprende de esa llamada es una posición clara y firme que cuenta con todo nuestro respaldo.

Meade Kuribreña fue entrevistado luego de un desayuno privado con el Colegio Nacional de Notarios.

