A Fox le hace falta pensión que AMLO le quitó, pero "no ando de pedinche"

Monterrey, N. L.- Vicente Fox Quesada dijo que le hace falta el dinero de la pensión que se les suspendió a los ex mandatarios el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Refirió que el dinero de la pensión que le retiraron lo utilizaba para sus fundaciones, pero ahora lo cubre con lo que gana por conferencias y otros trabajos.

"Me hace falta sí, para las fundaciones, claro que sí, las invertía muy bien esas pensiones, pero si no la hay, se pone uno a trabajar y no andar de pedinche".

Política ¡Listo para lo que se ofrezca! Fox se une a frente opositor a AMLO

"(Vivo) de mi trabajo, por esta conferencia sí me dieron un dinerito y de mis 45 conferencias que doy a nivel mundial cobro 25 mil dólares cada una", sostuvo.

La reelección de AMLO

Fox considera que tendrían que quemarle los pies al presidente López Obrador para creerle que no se va a reelegir porque el compromiso que firmó no sirve para nada, pues su intención de reelegirse la puede ejecutar mediante una consulta popular como la segunda que ha hecho y que, son una "payasada".

"Para creerle a AMLO tendría que ponerlo como a Cuauhtémoc, en unas planchas de piedra, quemarle los pies con lumbre ardiente y a ver si ahí jura que no se va a reelegir".

Política Fox pide a AMLO preguntarle a Olga Sánchez y Gertz sobre huachicol

Vicente Fox cuestionó la política de AMLO, de repartir regalitos, comparó el gobierno con los populistas de Venezuela, Argentina y Nicaragua y destaca que el proyecto de la Guardia Nacional se trata de "la misma gata, pero revolcada. Son los mismos policías, nada más les cambiaron el nombre y el uniforme".

De Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública federal dijo no tiene conocimientos para dirigir la guardia y ser un traidor y calificó de una tontería la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco; pues en la cadena de producción del petróleo esto es la que más contamina y menos rinde y las empresas invitadas a la licitación, son corruptas.

AMLO similar a Trump

El ex presidente participó en el foro universitario Motor de México 2019, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UANL, y reiteró que el discurso de Andrés Manuel López Obrador a quien se refirió como "El Mesías", es muy similar al de su homólogo estadounidense Donald Trump.

Política AMLO acusa a Fox de haber frenado estrategia de Pemex contra el huachicol

Al igual que Trump, López Obrador quiere hacer creer a las personas que él va a trabajar por ellos y que tiene la solución a todos los problemas.

"Lo que Trump propone es que te sientes en la sala de tu casa mientras yo te regreso los empleos que México se llevó y dice que no te preocupes que él te va a sacar adelante".

"Y el cuate que tenemos aquí no canta mal las rancheras, él dice, ¿hay violencia?, yo la arreglo, ¿hay corrupción?, yo la denuncio, ¿no hay inversión?, yo tengo ideas", mencionó Fox.

Política Desde Fox hasta Peña toleraron huachicoleo: AMLO

Sin embargo, el ex presidente cree que el plan "antihuachicoleo" implementado por el actual Gobierno federal es bueno, pero, no fue bien ejecutado por los problemas que ocasionó en algunos Estados de la República como en Guanajuato y otros del norte y el bajío.

Fox tampoco descartó que eventualmente López Obrador lleve a una consulta pública su reelección y llamó las conferencias de prensa matutinas como "pan y circo".