¿A favor o en contra?, esta es la respuesta de Olga Sánchez respecto al aborto

Durante el Simposium de Derecho En Juicio impartido a la comunidad del Tecnológico de Monterrey, la próxima Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero aseguró que rechaza el aborto cuando una mujer le pregunto si esto no era atentar contra la vida; sin embargo, declaró que está en contra de que a las mujeres se les penalice y prive de su libertad de decidir.

Mostrando una pulsera con siete dijes que simbolizan a sus nietos, Olga Sánchez respondió:

Por supuesto que no estoy a favor del aborto, nada más que lo que no quiero, y mi vida va de por medio, es que a las mujeres no las priven de la libertad durante treinta años

Olga Sánchez Cordero / Laura Lovera

La próxima Secretaria de Gobernación justificó su respuesta exponiendo que en México hay 250 mil asesinatos, 40 mil desaparecidos y cada vez más fosas clandestinas en las que se hallan restos humanos, situación que a ella le parece lamentable y preocupante.

Al finalizar su declaración, personas que se encontraban en la sala, la elogiaron con múltiples aplausos por tal respuesta.

